Lies of P: Wanderer der Illusionen besiegen, Boss im Eingestürzten Krat

Der Wanderer der Illusionen in Lies of P ist ein Boss im Abschnitt Eingestürztes Krat.

Es handelt sich streng genommen "nur" um einen Miniboss, aber immerhin einen, der es in sich hat. Der Kerl kann uns ganz schon auseinandernehmen mit seiner Schnelligkeit und zwei Waffen, die er abwechselnd schwingt. In der linken Hand führt er eine Klinge, in der rechten einen Dolch. Die Abfolge der Angriffe damit ist teils so dicht, dass es schwerfällt, eine Lücke zum Angreifen zu finden.

Kampf gegen den Wanderer der Illusionen gewinnen

Sobald ihr die Leiter nach oben geklettert seid und ihm gegenübersteht, solltet ihr zu ihm rennen und einen schweren Angriff (oder besser: einen Fabelangriff) landen. Zusammen mit einer Schleifsteinverstärkung bedeutet das soliden Schaden, bevor der Kampf begonnen hat.

In diesem Kampf ist es nicht so einfach, eine sichere Lücke für den Angriff zu finden.

Was den Verlauf angeht, stellen wir schnell fest, dass es sinnvoll ist, den Wanderer rechtsherum zu umkreisen (da seine "schlimmere" Waffe in der linken Hand liegt). So könnt ihr nicht nur vielen seiner Attacken entgehen, sondern auch den einen oder anderen Treffer landen, nachdem er ins Leere gehauen hat.

Probiert es aus: Abstand halten, ihn rechtsläufig umkreisen, am besten im Sprint, und dann zuschlagen, wenn ihr schräg oder komplett hinter ihm steht.

Aufgrund seiner Schnelligkeit ist das leider nicht ganz ungefährlich. Gebt euch mit einem Treffer zufrieden und weicht sofort zurück, sonst lauft ihr Gefahr, in seinen nächsten Angriff verwickelt zu werden.

Lasst euch bloß nicht von ihm packen.

Es gibt in diesem Kampf zwei sehr gute Kontermöglichkeiten. Achtet auf die Animationen. Die erste Chance ergibt sich, nachdem er mit der Klinge in seiner linken Hand gerade nach vorn gestochen hat. Anschließend öffnet sich ein (für diesen Kampf) recht großzügiges Zeitfenster zum Kontern. Verpasst ihm so viele Treffer, wie eure Waffe zulässt.

Die zweite Chance entsteht, nachdem er sein Messer zweimal hintereinander in den Boden gestochen hat. Weicht hier zweimal nach rechts aus und kontert mit zwei schnellen Treffern oder einem schweren Schlag.

Nach der Hälfte seiner Bossleiste erschafft er einen Klon von sich, erkennbar an der roten Leiste über dem Kopf. Dieser hat deutlich weniger Energie, ist aber furchtbar nervig. Fackelt nicht lange und bewerft ihn dreimal mit Thermit (oder einem anderen Wurfobjekt), dann ist der Klon Geschichte und der Kampf kann normal weitergehen.

Nach dieser Stichanimation habt ihr eine gute Angriffschance.

Weiterhin rechtsläufig ausweichen und die Chancen nutzen, dann ist auch dieser etwas biestige Gegner irgendwann zu schaffen.