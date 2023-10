Lies of P: Laxasia die Ganze besiegen, Boss beim Betsaal der Arche-Abtei

Laxasia die Ganze in Lies of P ist der Boss im Abschnitt Betsaal der Arche-Abtei.

Es geht langsam dem Ende des Spiels entgegen, aber nicht, ohne vorher noch den einen oder anderen hammerharten Bosskampf austragen zu müssen. Laxasia ist so ein Fall: recht einfache erste Phase, bevor es eskaliert. Das bedeutet, macht euch mit der ersten Hälfte vertraut, ihr werdet sie sicher ein paar Mal wiederholen müssen.

Kampf gegen Laxasia gewinnen

Erste Phase

Nach dem Betreten der Arena läuft sie euch entgegen und startet in der Regel einen Sprungangriff, dem man mühelos schräg zur Seite ausweichen kann, um danach kontern zu können.

Alternativ stürmt sie euch gern mit ihrem Schwert vor dem Körper entgegen (sie hält es schräg wie einen Schutz vor sich), schnurstracks. Auch hier hilft es, wenn ihr nach links vorn ausweicht und dann mit einigen Schlägen kontert.

Manche ihrer Angriffe erzeugen Blitze auf dem Boden, weshalb das Ausweichen dem Blocken vorzuziehen ist. Wann immer diese Blitze im Spiel sind, haltet euch fern bzw. bleibt hinter ihrem Rücken – dort seid ihr in der Regel sicher.

Generell kommt man bei Laxasia oft zum Zug, auch mit schweren, langsamen Waffen. Rennt zu ihr hin und verpasst ihr eine. Solange ihr es nicht übertreibt und schnell wieder den Rückzug antretet, kann euch so viel nicht passieren (bleibt ihr zu lange vor ihr stehen und prügelt, tritt sie euch gern weg oder schwingt die Waffe, also übertreibt es nicht).

Zunächst solltet ihr euch darum kümmern, dass der Schild auf ihrem Rücken verschwindet, der sonst eure Schläge abprallen lässt. Dafür genügt es, wenn ihr drei aufgeladene R2-/RT-Schläge auf den Schild niederprasseln lasst. Der Schild wird dann kleiner und ihr könnt auch von hinten Schaden bewirken.

Die besten Möglichkeiten zum Angriff auf den Rücken bieten sich nach dem Sprungangriff oder nachdem sie euch mit der Klinge vor dem Körper entgegengestürmt ist.

Zerstört den Schild mit schweren R2-/RT-Angriffen.

Bleibt sie kurz stehen und richtet das Schwert mit der Spitze gen Himmel, stoßen Blitze auf sie nieder und entladen sich in einem kleinen Umkreis, gefolgt von einem rot leuchtenden Wutangriff.

Das sieht beeindruckend aus, ist aber kein Problem, solange ihr wegbleibt. Umkreist sie, während diese Animation abspielt, und ihr könnt ihr in den Rücken fallen.

Ebenfalls einfach zu meiden ist der Angriff, bei dem sie ihr Schwert über den Boden schleift und eine Blitzspur hinter sich entstehen lässt. Geht einfach rechts an ihr vorbei und haut ihr dann in den Rücken.

Lasst euch nicht greifen.

Richtet sie das Schwert mit der Spitze direkt auf euren Charakter wie einen Finger, seid vorsichtig. Sie schnellt kurz darauf in eure Richtung und spießt euch auf, wenn ihr nicht ausweicht.

Den Ansturm mit der Schwertspitze voraus wiederholt sie zweimal. Das heißt, ihr müsst dreimal hintereinander ausweichen, am besten schräg nach vorn zur ihr, um nach dem dritten Mal kontern zu können.

Schlägt sie mit dem Schwert wuchtig vor sich in den Boden, kommt es auf eure Positionierung an. Seid ihr weit genug weg, belässt sie es oft dabei. Steht ihr näher bei ihr, hängt sie gern eine Reihe ähnlicher Schläge dran und hackt sich so vorwärts, gefolgt von einem Wutangriff. Bleibt auf Abstand und wartet den roten Angriff ab, dann könnt ihr kontern.

Die Aufwärtsschwinger sind übel. Nach dem elften Schwung erfolgen zwei vertikale Schläge zum Abschluss.

Hin und wieder führt sie Aufwärtsschwinger mit dem Schwert aus. Das tut sie elfmal hintereinander, gefolgt von zwei abschließenden horizontalen Schwertschlägen (insgesamt also eine 13er-Kombo).

Haltet Abstand, wenn sie das tut, und wartet auf das Ende der Kombo. Ihr könnt auch versuchen, jeden einzelnen Schwinger perfekt zu blocken (wodurch ihre Haltung schnell bricht), aber das bedeutet, dass ihr elfmal korrekt blocken müsst, sonst erwischt sie euch auf jeden Fall.

Rollt beim letzten Schlag dieser Kombo in sie hinein und ihr habt ein gutes Zeitfenster zum Kontern.

Im Großen und Ganzen war es das mit der ersten Phase. Sie sollte inzwischen auch so geschwächt sein, dass der Überwältigbar-Status getriggert wird. Gebt ihr den Rest und macht euch bereit für eine heftige zweite Phase.

Zweite Phase

In der zweiten Hälfte schießt sie euch eine Reihe aus sechs Blitzgeschossen von oben entgegen, denen man im ersten Moment kaum ausweichen kann. Wir haben im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:

Rennt schräg nach vorn, während die Blitze in eure Richtung fliegen, dann sollte man ihnen entgehen können (quasi im Zickzacklauf).

Versucht, die Blitze perfekt zu blocken (oder nutzt den Perfektion-Schleifstein, der perfektes Blocken auch ohne das entsprechende Timing ermöglicht, zu kaufen im Hotel bei Pulcinella nach Abgabe zweier Sammelkisten).

Nach dem letzten Blitz dauert es zwei Sekunden, dann schnellt sie selbst zu unserer Position und kracht neben uns auf den Boden. Ohne Block ist der Schaden monströs, also nehmt die Waffe hoch. Nach der Landung könnt ihr direkt kontern und schlagen, solange sie sich nicht bewegt.

Das Blocken der Blitze ist keine leichte Übung.

Sobald sie sich wieder rührt, ist es am cleversten, sie erst mal herumtoben zu lassen. Sie rastet komplett aus und wirbelt mit aufblitzender Klinge in der Arena herum. Bleibt zurück. Haltet Abstand. Greift sie nicht an, es hat keinen Sinn. Weicht jedem Angriff aus.

Eine erste kleine Angriffschance entsteht nach ihrem Sprungangriff, bei dem sie das Schwert in den Boden haut (es verliert dadurch die Blitze). Verpasst ihr anschließend eine.

Springt sie noch ein wenig höher in die Luft, können zwei Dinge passieren:

Sie kracht mit voller Wucht runter und landet auf dem Boden, gefolgt von Blitzschlägen ringsum. In dem Fall weicht aus und bleibt zurück, um nichts abzubekommen.

Sie schießt euch einen Blitz entgegen, den ihr mit einem perfekten Block auf sie zurückschleudern könnt (bewirkt sehr hohen Haltungsschaden).

Lädt sie sich in einer kleinen Blitzkuppel auf dem Boden auf, folgen gleich drei Dashes hintereinander. Weicht dreimal schräg an ihr vorbei, dann könnt ihr den Auswirkungen entgehen.

Diese Phase ist so tückisch, dass man schier daran verzweifeln kann. Mit einem Gespenst vor der Arena kommt man immerhin deutlich schneller durch die erste Phase und kann sich dann darauf konzentrieren, die zweite Hälfte zu lernen.

Kontert ihre Blitze, wenn sie diese von oben auf euch herabschießt, und sucht Lücken zum Angriff, dann ist Laxasia irgendwann (hoffentlich) Geschichte.