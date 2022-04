Lumote: The Mastermote Chronicles ist jetzt für alle Konsolen erhältlich

Lumote: The Mastermote Chronicles erschien kürzlich für die Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC. Im Trailer zum kleinen 3D-Puzzler seht ihr, dass ihr ein kleines, quallenartiges Wesen durch die lichtgetränkten Welten steuern müsst, die an eine Unterwasserlandschaft erinnern. Um die sogenannte Mastermote zu finden, werdet ihr versuchen müssen diese surreale Welt zu erkunden, Besitz von den blumenartigen Plattformen zu ergreifen und euch den Kopf darüber zerbrechen, wie ihr an weit entfernte Orte gelangen könnt.

