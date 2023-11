Auch in diesem Jahr gibt es zum jährlichen N7 Day wieder einen kleinen Teaser zu Mass Effect 5.

Der neueste Teaser deutet womöglich auch den offiziellen Namen des neuen Teils an.

Was gibt es dieses Jahr zu sehen?

"Wir haben uns viele der Fragen gestellt, die ihr euch im Laufe der Jahre gestellt habt!", schreibt BioWares Mike Gamble. "Was geschah mit allen, die ihr aus den Spielen kennt und liebt? Wer ist wirklich gestorben? Wer hatte Kinder mit wem? Wie hört sich ein Babyvolus an?"

"Was ist mit all den Galaxien? Die Enden! Was zum Teufel ist mit unserem Asari-Wissenschaftler, der zum Shadow Broker wurde, los? Was ist mit S- egal... ihr versteht schon. Und natürlich gibt es auf diese Fragen Antworten, aber ihr müsst warten, bis ihr sie hört. Und alles, was wir sagen, wird nicht leicht zu finden sein, genau wie ihr es von unseren #N7Day Teasern gewohnt seid."

Weitere Meldungen zu Mass Effect 5:

In dem Beitrag war zudem versteckter Binärcode verteilt. Der ergibt zusammen "01000101011100000111001101101001011011000110111101101110" oder auch "Epsilon". Fans spekulieren nun, dass dies möglicherweise der Titel des nächsten Mass Effect sein könnte.

Auf einer neuen Seite der EA-Webseite wurde daraufhin ein Teaser-Video gefunden:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Sonderlich informativ ist es allerdings nicht. Wir sehen einen Charakter mit einem Mantel, der andeutet, dass er oder sie zur N7-Spezialeinheit gehören könnte.

Dieser Charakter ist auch auf einem neuen Artwork zu sehen, das bei näherer Betrachtung weitere interessante Details enthüllt. Wir sehen in einer Bar einen Salarianer, eine Asari, einen Geth mit Kleidung sowie einen Angara. Letztere stammen aus der Andromeda-Galaxie.

Mass Effect 5 befindet sich weiterhin in der Pre-Production, während BioWare primär an der Fertigstellung von Dragon Age Dreadwolf arbeitet.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten