Gerücht: Mass Effect 5 verzichtet auf Andromedas Open-World-Format.

BioWare ändert neuesten Gerüchten zufolge seine Herangehensweise an Mass Effect 5.

Angeblich verabschiedet man sich wieder vom Open-World-Konzept, das mit Andromeda eingeführt wurde, und strebt stattdessen ein geradlinigeres Design der Spielwelt an.

Zurück zu den Wurzeln

Erwähnt hat das Jez Corden von Window Central in neuesten Folge seines Podcasts The Xbox Two Podcast.

Dabei ging es grundsätzlich um etablierte Studios, die sich an eine erfolgreiche Formel halten, die ihre Spiele geprägt hat, verglichen mit den Risiken und potenziellen Misserfolgen, die mit Innovationen verbunden sind.

Im Zuge dessen erwähnte Corden dann auch das nächste Mass Effect. Andromeda hatte damals Probleme damit, an den Erfolg der ursprünglichen Trilogie anzuknüpfen.

"Ich habe gehört, dass Mass Effect den Open-World-Ansatz aufgibt und zu seinem klassischen Format zurückkehrt", sagt er. "Ich kann dies nicht mit hundertprozentiger Sicherheit bestätigen, aber es handelt sich um ein weit verbreitetes Branchengerücht."

Fans, die sich mit dem Open-World-Ansatz von Andromeda nicht anfreunden konnten, dürfte eine solche Entwicklung sicherlich begrüßen.

