Mit PS5 endlich auf Discord reden - Ohne PC oder Handy in den Sprachchat

Sony ermöglicht es euch, direkt von der PlayStation 5 aus Discord-Sprachchats beizutreten. Das geht jetzt ganz ohne dass ihr auf PC- oder Mobile-Apps angewiesen seid.

Neue Funktionen für die PlayStation

Die Discord-Registerkarte im PS5-Kontrollzentrum könnt ihr jetzt verwenden, um direkt auf eure Discord-Server zuzugreifen. Zuerst geht das in Japan, bevor Sony das Feature nach Europa, Australien, in den Nahen Osten und Amerika bringt.

Discord wurde bereits letztes Jahr in der PlayStation 5 integriert, so ganz neu ist es also nicht. Doch so nahtlos, wie es jetzt funktionieren soll, hat es bisher nicht geklappt. In einem Video zeigt Sony, was in naher Zukunft alles auf die Konsole kommt:

Was diese Woche ebenfalls auf die PS5 kommt, ist die Möglichkeit, euer PSN-Profil über viele andere Nachrichtendienste zu teilen.