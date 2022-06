Monster Hunter Rise Sunbreak Meisterrang - So schaltet ihr ihn frei

Der Meisterrang und die damit verbundenen Missionen sind einer der Hauptgründe, sich mit Monster Hunter Rise: Sunbreak zu befassen.

Der Meisterrang ist deutlich herausfordernder als das, was ihr bisher im Spiel gesehen habt. Einige bekannte Monster könnt ihr auch auf dem Meisterrang jagen, sie sind hier aber wesentlich aggressiver und nutzen neue Angriffsmuster. Kein Kinderspiel!

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend alles Wichtige, was ihr über den Meisterrang in Monster Hunter Rise: Sunbreak wissen müsst.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie schalte ich den Meisterrang in Monster Hunter Rise Sunbreak frei?

Die gute Nachricht ist, dass Meisterrang 1 automatisch freigeschaltet wird, sobald ihr die erste Mission in Sunbreak abschließt und den Daimyo Hermitaur bei der Stätte erledigt.

Der Daimyo Hermitaur sollte allen bekannt sein, die damals Teil zwei auf der PSP gespielt haben. Es ist eine große, rote Krabbe, die euch mit ihren Klauen zusetzen aber kann, aber auch Wasser auf euch schleudert.

Haut die große Krabbe klein.

Dieser Kampf ist aber relativ einfach. Was er auch sein muss, da ihr zuvor keine Gelegenheit hattet, euch bessere Ausrüstung zu beschaffen. Und der Start in die neue Erweiterung sollte ja nicht zu schwer sein. Wenn ihr trotzdem Probleme habt, schaut, dass ihr eine Waffe mit der Elementeigenschaft Donner habt. Und eine Rüstung, die Schutz gegen Wasser bietet.

Sobald ihr die große Krabbe besiegt habt, gelangt ihr nach Elgado, den neuen Außenposten, in dem ihr euch in Sunbreak aufhaltet. Dort werdet ihr Admiral Galleus vorgestellt, der diesen Außenposten leitet.

Galleus ist der Chef in Elgado.

Schaut euch die Zwischensequenz an und lest die Dialoge, anschließend wird automatisch der Meisterrang freigeschaltet und ihr erreicht sofort MR1.

Ihr habt Meisterrang 1 freigeschaltet!

Gleichzeitig habt ihr neue Missionen in Elgado freigeschaltet. Es funktioniert im Grunde ähnlich wie in Kamura. Es gibt eine kurze Tutorial-Mission zum Wechselkunst-Tausch, anschließend könnt ihr euch zwischen Elgado und Kamura bewegen.

Wie steige ich in Monster Hunter Rise Sunbreak im Meisterrang auf?

Euren Meisterrang erhöht ihr in Monster Hunter Rise: Sunbreak, indem ihr einfach Missionen in Elgado erfüllt. Diese bekommt ihr von der Quest-Rezeptionistin Chichae.

Erfüllt passende Quests, um im Meisterrang aufzusteigen.

Alle MR-Quests findet ihr über den Online-Quest-Schalter. Aber keine Sorge, ihr müsst sie nicht online spielen, könnt euch auch offline und alleine damit befassen. Mit einem Freund ist es aber definitiv einfacher.

Sunbreak bietet darüber hinaus eine Auswahl an Singleplayer-Missionen, die freigeschaltet werden, wenn ihr im Meisterrang aufsteigt. Wenn ihr diese erfüllt, wird sich das aber nicht auf den MR auf. Sie zu machen, schadet aber definitiv nicht.

Der grundlegende Ablauf ähnelt dabei dem, was ihr kennt. Ihr erledigt eine Reihe von Hauptquests, bis eine Dringende Quest freigeschaltet wird. Deren Aufgabe besteht normalerweise darin, ein bestimmtes Monster an einem bestimmten Ort zu jagen.

Nicht alle Quests erhöhen euren Meisterrang.

Mehr hilfreiche Inhalte zu Monster Hunter Rise: Sunbreak:

Monster Hunter Rise Sunbreak: Wechselkunst-Tausch und Ausweichen nutzen

Monster Hunter Rise Sunbreak Monsterliste - Alle neuen und zurückkehrenden Feinde

Monster Hunter Rise Sunbreak Start - Wo ihr euer neues Abenteuer beginnt