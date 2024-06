PlayStation Plus im Juni: Von Monster Hunter Rise bis Lego Star Wars

Auch im Juni erhält der PlayStation-Plus-Katalog neue Titel. Wir zeigen euch, was das Abo euch in diesem Monat bietet.

Ab dem 18. Juni könnt ihr diese Titel spielen

Die herunterladbaren Spiele sind nur für Abonnenten von Extra und Premium verfügbar. Dieses Mal könnt ihr Monster Hunter Rise, Football Manager 2024, Crusader Kings 3 und After Us downloaden. Auch Monster Energy Supercross, Anno 1800, Police Simulator: Patrol Officers, Far Cry 4, Lego The Hobbit und Lego The Incredibiles kommen dazu.

Mit Premium könnt ihr außerdem PS1-, PS2- und PSP-Spiele herunterladen. Die neuen Klassiker im Juni sind hier Lego Star Wars II: The Original Trilogy, Ghosthunter und Daxter. Der VR-Titel, der im Dienst aufgenommen wird, ist Kayak VR: Mirage.

Wer ein Premium-Abo hat, kann diesen Monat im Rahmen der Days-of-Play-Promo einige PS VR2-Titel spielen. Diese sind Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Walkabout Mini Golf, Synth Riders, Before Your Eyes und The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2.