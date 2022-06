Monster Hunter Rise Sunbreak Start - Wo ihr euer neues Abenteuer beginnt

Die Voraussetzungen, um mit der Sunbreak-Erweiterung für Monster Hunter Rise beginnen zu können, sind relativ einfach. Aber: Ihr müsst euch zuerst eine Weile mit Monster Hunter Rise beschäftigt haben.

So will Capcom sicherstellen, dass ihr für die neuen Herausforderungen in Sunbreak gut gerüstet seid. Unser Guide zeigt euch nachfolgend, wie ihr Sunbreak startet und wie ihr nach Elgado gelangt.

Wo starte ich Monster Hunter Rise Sunbreak?

Die Sunbreak-Erweiterung für Monster Hunter Rise zu starten, ist ein relativ simpler Prozess. Relativ, weil ihr das Hauptspiel bis zu einem bestimmten Punkt gespielt haben müsst. Um Sunbreak zu starten, benötigt ihr den Jägerrang 7 erreicht und dir 7★-Stätten-Quest "Schlangengöttin des Donners" abgeschlossen haben.

Zuerst müsst ihr die Voraussetzungen schaffen, um Sunbreak zu starten.

Ihr erreicht diese Stufe, indem ihr die Hauptmissionen erfüllt und somit letztlich im Jägerrang aufsteigt. Jeder neue Jägerrang schaltet Quests einer neuen Stufe frei, die ihr dann wiederum für den nächsten Rang erfüllt und so weiter.

Wenn ihr das bereit erreicht habt, seid ihr startbereit für Sunbreak. Falls nicht, spielt bis dorthin weiter und erfüllt die Aufgaben, bis ihr am Ende ein paar Zwischensequenzen und die Zwillinge am Strand seht.

Ist Sunbreak installiert, erhaltet ihr einen Hinweis.

Sprecht anschließend mit Fogen dem Ältesten und Gildenmeister Hojo. Dadurch steigt euer Buddy-Level-Cap, ihr bekommt eine neue 7★-Quest und eine weitere Rampage-Quest.

Dort wird auch euer Jägerrang von 7 auf 8 erhöht. Euer Ziel lautet nun, Jägerrang 20 zu erreichen, womit Sunbreak offiziell beginnt.

Wie komme ich nach Elgado?

Wenn ihr Sunbreak installiert habt, sollte ein kleines Fenster beim Spielen auftauchen, dass euch den Hinweis gibt, mit Rondine der Händlerin am Dorfeingang zu sprechen. Es ist der erste Schritt, um nach Elgado zu kommen, eure neue Ausgangsbasis in Sunbreak.

Sobald ihr euch auf die Reise dorthin macht, verliert ihr aber für rund eine Stunde den Zugang zu Kamura. Möchtet ihr noch etwas erledigen, bevor ihr nach Elgado aufbrecht, macht das also zuerst.

Ist alles erledigt, sprecht mit Rondine und es geht los!

Redet mit Rondine.

Sie erzählt euch davon, dass Monster in der Umgebung aufgetaucht sind, die in Kamura nicht heimisch sind. Irgendjemand (also ihr) muss etwas dagegen tun.

Ihr bekommt es mit dem Daimyo Hermitaur zu tun, einem alten Fan-Liebling aus Teil zwei. Das Monster hält sich bei den Ruinen der Stätte auf. Sprecht mit Minoto, wenn ihr bereit seid, das Monster zu erledigen.

Habt ihr es erledigt, seht ihr eine Zwischensequenz, in der ein neuer und wichtiger Charakter eingeführt wird: Rondines Schwester Fiorayne.

Fiorayne wird gleich zu Beginn eingeführt.

Es folgen ein paar Erklärungen und ihr habt die Gelegenheit, mit ihr bei den Stufen zu sprechen, die zu Fogen führen. Tut ihr das, könnt ihr nach Elgado reisen und euer neues Abenteuer endgültig beginnen!

Es geht nach Elgado.

