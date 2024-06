Monster Hunter Stories 1 und 2 (PC, Switch, PS4) im Test - Lohnen sich die Portierungen?

Gelungene Portierung von zwei schönen Monster-Hunter-Spielen. Sollte man sich mal anschauen, wenn man rundenbasierte Kämpfe mag.

Sucht ihr noch nach etwas, um die Zeit bis zum neuen Monster Hunter Wilds zu überbrücken? Hm, wie wäre es hiermit? Habt ihr Monster Hunter Stories oder Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin schon gespielt? Die beiden Ableger der Reihe sind jüngst für weitere Plattformen erschienen und ein Blick darauf lohnt sich allemal!

Monster Hunter Stories Release: 14.06.2024 (Switch, PS4, PC), 2016 (3DS), 2017 (Android, iOS)

Erhältlich für: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Nintendo 3DS, Android, iOS

Getestete Version: PS4

Genre: Rollenspiel

Entwickler: Capcom, Marvelous / Capcom

Preis: ca. 30 Euro

Und natürlich ist das auch für Capcom ein durchaus lukratives Vorhaben, denn die Monster-Hunter-Serie war nie beliebter als heute. Und indem man diese beiden Titel auf weitere Plattformen bringt, vergrößert man ihre Zielgruppe ungemein. Das gilt insbesondere für das erste Monster Hunter Stories, das bisher dem Nintendo 3DS, Android und iOS vorbehalten war. Nun kriegt ihr es auch auf PC, Nintendo Switch und PlayStation 4.

Monster Hunter Stories wurde für neue Plattformen überarbeitet

Vorweg: Für ausführlichere Informationen zu beiden Titeln lohnt sich auch weiterhin ein Blick auf unseren ursprünglichen Test zu Monster Hunter Stories sowie auf den ursprünglichen Test zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Hier geht es primär um die Qualität der Umsetzung.

Der größte Unterschied von Monster Hunter Stories zu den klassischen Monster-Hunter-Spielen ist, dass ihr hier rundenbasierte Kämpfe austragt. Obendrein züchtet ihr eigene Monster – aka Monsties – und tretet gemeinsam mit ihnen gegen eure Gegner an. Somit spielt es sich definitiv ein gutes Stück anders als die Titel der Reihe, die ihr bisher vielleicht kennt, macht aber genauso viel Spaß. Zumindest dann, wenn ihr euch von der eher kindlichen Aufmachung nicht abschrecken lasst.

Besonders bei Teil eins hat Capcom einige Änderungen vorgenommen beziehungsweise vornehmen müssen, um es auf die neuen Plattformen zu bringen. Erwartet jedoch kein Remake oder etwas ähnliches, es ist vorwiegend eine Portierung mit einigen Quality-of-Life-Verbesserungen, neu integrierter Sprachausgabe und etwas aufgehübschter Grafik. Inhaltlich merkt man dem Spiel sein Alter und auch die damaligen Einschränkungen durch die 3DS-Hardware an, was jedoch keinen Beinbruch darstellt. Vergleicht ihr das Original und die Neuauflage miteinander, seht ihr definitiv den deutlichen Unterschied und das alleine macht schon einiges aus.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Monster Hunter Stories 2 präsentiert sich weiter stark

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Release: 14.06.2024 (PS4), 09.07.2021 (Switch, PC)

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series

Getestete Version: PS4

Genre: Rollenspiel

Entwickler: Capcom, Marvelous / Capcom

Preis: ca. 40 Euro

Da Monster Hunter Stories 2 vor drei Jahren für Nintendo Switch und PC erschien, hatte man es mit der Umsetzung auf die PlayStation 4 etwas einfacher als beim Vorgänger. Das macht sich schon grundlegend bei der Technik bemerkbar, nämlich in Form besserer Grafik und Texturen. Aber auch inhaltlich wirkt die Fortsetzung einfach ausgefeilter, was nicht überraschend ist.

Man könnte jetzt darüber diskutieren, warum Capcom im Zuge der Neuveröffentlichung den ersten Teil nicht noch tiefgreifender modernisiert und spielerisch auf ein Niveau mit der Fortsetzung gebracht hat. Doch dem Unternehmen war es wohl wichtiger, das ursprüngliche Spielgefühl von Teil eins zu erhalten. Was auch okay ist.

In Teil zwei funktioniert die Formel, wie schon gesagt, noch deutlich besser und man merkt dem Spiel auch heute noch an, welchen Sprung nach vorne es gemacht hat. Was natürlich zu großen Teilen an den Vorteilen von Nintendo Switch und PC gegenüber dem 3DS liegt. Angesichts dessen wirkt die PS4-Version mehr wie eine überfällige Portierung, die sich jedoch gleichermaßen prima spielt und Spaß macht.

Schade ist eigentlich nur, dass es von beiden Spielen keine native Version für die PlayStation 5 gibt. Und warum sie nicht auch noch für die Xbox veröffentlicht wurden, weiß nur Capcom selbst. Die Veröffentlichungsstrategie des Unternehmens erscheint manchmal etwas willkürlich.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Monster Hunter Stories 1 und 2 (PC, Switch, PS4) - Fazit

Letzten Endes haben wir hier zwei schöne Monster-Hunter-Spiele, bei denen nun endlich noch mehr Leute in den Genuss kommen, sie zu spielen. Teil eins merkt man zwar hier und da sein Alter an und ihr solltet kein grundlegendes Remake erwarten, die Portierung auf die neuen Systeme ist dennoch größtenteils gelungen. Wenn ihr beide nacheinander spielt, bemerkt ihr auch noch mehr die Verbesserungen, die Capcom im zweiten Teil vorgenommen hat. Dieser ist durch die Bank weg besser und schöner, am Ende des Tages lohnt es sich aber definitiv, beide zu spielen.

Monster Hunter Stories 1 und 2 (PC, Switch, PS4) PRO CONTRA Sehr gute Gruppenmechaniken und Kämpfe (Beide)

Schöne Grafik-Upgrades im Vergleich zur 3DS-Version (MH Stories)

Gelungene spielerische und technische Verbesserungen gegenüber Teil 1 (MH Stories 2)

Spannende Geschichten, wenn auch eher vorhersehbar (Beide) 3DS-Wurzeln des Originals klar erkennbar (MH Stories)

Nebenmissionen begeistern nicht wirklich (MH Stories 2)

Ihr könnt Monster Hunter Stories im PlayStation Store, im eShop der Nintendo Switch und auf Steam kaufen. Monster Hunter Stories 2 ist ebenfalls im PlayStation Store, im eShop der Nintendo Switch und auf Steam erhältlich.