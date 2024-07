Die besten Deals für PS5 und PS4 bei den Must-have Angeboten im PlayStation Store!

Mit den Must-have-Spielen gibt es nun eine weitere neue Angebotsaktion im PlayStation Store. Auch diesmal gibt es wieder mehr als 2.000 verschiedene Deals.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 18. Juli 2024 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten Angebote für euch heraus:

The Crew Motorfest Deluxe Edition (35,99 €, 60 Prozent Rabatt)

Nach Hawaii verschlägt es euch im neuesten Teil von Ubisofts Rennspiel-Reihe The Crew. Dort gibt es jede Menge Straßen zu erkunden und Rennen zu absolvieren. Und natürlich auch Autos zu sammeln. Das alles vor einer malerischen Kulisse.

System Shock (27,99 €, 30 Prozent Rabatt)

Lust auf einen Klassiker? Genau das ist System Shock und dieses Remake liefert euch eine moderne Version davon. Ihr bekommt es mit einer durchgedrehten KI namens Shodan zu tun, die die Kontrolle über die Raumstation Citadel übernommen hat.

Monster Hunter Rise + Sunbreak (19,79 €, 67 Prozent Rabatt)

Monster jagen ist euer Ding? Das tut ihr in Monster Hunter Rise ständig und mit der Erweiterung Sunbreak kommen noch eine Menge mehr hinzu. Das volle Paket von Monster Hunter Rise zu einem günstigen Preis also. Wenn ihr es bisher nicht gespielt habt, kriegt ihr hier eine Menge Spiel für vergleichsweise wenig Geld.

Lords of the Fallen (34,99 €, 50 Prozent Rabatt)

Mit zwei Parallelwelten habt ihr es in Lords of the Fallen zu tun und müsst eine Menge Gegner um die Ecke bringen. Was jedoch nicht einfach so einfach ist, denn eure Feinde machen es euch nicht leicht. Spielen könnt ihr entweder alleine oder im Koop-Modus.

Im Remake von System Shock erlebt ihr den Klassiker neu.

EA Sports PGA Tour (11,99 €, 85 Prozent Rabatt)

Wenn ihr ein paar Golfbälle möglichst schnell in Löcher befördern möchtet, könnt ihr euch an diesem Spiel versuchen. Fürs Gameplay baut man unter anderem auf offizielle Daten, um alles möglichst realistisch zu gestalten, ebenso könnt ihr hier exklusiv die Majors spielen.

Dredge (16,24 €, 35 Prozent Rabatt)

Ihr seid der Kapitän eines Fischdampfers und erkundet abgelegene Inseln und die Tiefen um sie herum. Euren Fang verkauft ihr, ebenso erfüllt ihr verschiedene Aufgaben und verbessert euer Schiff mit der Zeit. Aber Vorsicht, es lauern auch Gefahren dort draußen.

Lego DC Super-Villains (5,99 €, 90 Prozent Rabatt)

Ein typisches Lego-Spiel, nur spielt ihr diesmal die Schurken. Mit eurem eigens erstellten Superschurken kämpft ihr Seite an Seite mit bekannten Bösewichten des DC-Universums und erkundet außerhalb der Story-Missionen die offene Welt, in der es viel zu entdecken und freizuschalten gibt.

Sega Mega Drive Classics (5,99 €, 80 Prozent Rabatt)

Viele Spiele für wenig Geld, das bekommt ihr mit dieser Sammlung. Mehr als 50 Games aus verschiedenen Genres sind hier enthalten. Aufgrund einiger moderner Features könnt ihr dabei etwa jederzeit speichern, die Zeit zurückspulen oder eure Steuerung anpassen. Da findet sicherlich jeder einen Klassiker.