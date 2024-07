NBA 2K25 zeigt seine Stars auf dem Cover und nennt Release-Datum - Alle Editionen im Überblick

2K Games hat heute Nachmittag das Release-Datum von NBA 2K25 bestätigt und seine Cover-Stars präsentiert.

Der neueste Teil der Reihe erscheint demnach am 6. September 2024 für PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

Diese Editionen gibt es von NBA 2K25

Auf dem Cover der Standard Edition von NBA 2K25 ist der fünfmalige NBA All-Star Boston Celtics Forward und amtierende NBA-Champion Jayson Tatum zu sehen.

Bei der All-Star Edition kommt noch die zweimaligen WNBA-Champion, zweimalige WNBA-MVP und sechsmalige WNBA-All-Star Las Vegas Aces Forward A'ja Wilson hinzu.

Bleibt noch die Hall of Fame Edition, hier seht ihr auf dem Cover den 2024 in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommenen achtfachen All-Star, zweifachen All-NBA-Teamspieler und NBA-Dunk-Contest-Legende Vince Carter.

Die New-Gen-Version von NBA 2K25 spielt ihr dieses Jahr nicht nur auf PS5 und Xbox Series X/S, sondern auch auf dem PC.

Die Cover von NBA 2K25.

Alle Versionen des Spiels und was sie enthalten seht ihr nachfolgend im Überblick: