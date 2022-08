Nintendo "kündigt dieses Jahr keine neue Hardware an", sagt Shuntaro Furukawa

Nintendo wird in diesem Jahr keine Switch, keinen Switch-Nachfolger oder sonst irgendeine Hardware ankündigen.

Das liegt nach Angaben von Nikkei (via VGC) daran, dass das Unternehmen derzeit andere Prioritäten hat.

Was aktuell wichtiger ist

Nikkei zufolge fokussiert sich das Unternehmen derzeit darauf, seine aktuellen Pläne und Ziele zu erreichen. Das heißt, man ist darum bemüht, ausreichend Exemplare der Nintendo Switch herzustellen, um die Nachfrage zu befriedigen.

"Normalerweise legen wir im Sommer Lagerbestände an, um uns auf die Verkaufssaison am Jahresende vorzubereiten, die den Höhepunkt darstellt", sagt Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa. "In diesem Sommer sind wir nicht in der Lage, so viel zu produzieren wie sonst."

Weitere Meldungen zu Nintendo:

Das Ziel sei nach wie vor, im aktuellen Geschäftsjahr, das im März 2023 endet, 21 Millionen Switch-Konsolen zu produzieren und auszuliefern. Ob man das erreicht, sei aber noch unklar.

Nintendo sieht die Switch zudem immer noch in die Mitte ihres Lebenszyklus.

Im vergangenen Quartal des Geschäftsjahres wurden 3,43 Millionen Switch-Konsolen verkauft, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 4,45 Millionen. Insgesamt wurden von der Switch mittlerweile rund 111 Millionen Exemplare verkauft.