Nintendo Switch Online: 7 neue NES Spiele im Online-Abo

Nintendo hat eine Reihe von neuen NES-Spielen zu Nintendo Switch Online hinzugefügt.

Sieben Spiele sind hinzugekommen, es gibt also einiges, was ihr jetzt ausprobieren oder noch einmal erleben könnt.

Die neuen NES-Spiele bei Switch Online

Ergänzt wurden zum Beispiel Urban Champion (1986), Golf (1985), Donkey Kong Jr. Math (1986) und Mach Rider (1986).

Ebenfalls neu sind Sunsofts Side-Scrolling-Plattformer The Mystery of Atlantis (1986), Solar Jetman (1990) sowie Cobra Triangle (1989).

In Japan unterscheidet sich die Auswahl ein wenig. Statt The Mystery of Atlantis, Solar Jetman und Cobra Triangle bekommt man dort das erste Mahjong-Spiel, Famicom Mukashibanashi: Shin Onigashima und Gomoku Narabe Renju.

Was haltet ihr von der Auswahl an neuen NES-Spielen für Nintendo Switch Online?