Nintendo Switch Sports bekommt Basketball als kostenlose neue Sportart

Nintendo ergänzt Nintendo Switch Sports doch noch um eine neue Sportart.

Während der neuesten Nintendo Direct hat das Unternehmen ein Basketball-Update für das Spiel angekündigt.

Basketball in Nintendo Switch Sports spielt ihr nicht nur alleine

Ihr könnt euch zum Beispiel mit der Bewegungssteuerung innerhalb eines Zeitlimits am Dreier-Drill versuchen und so viele Körbe wie möglich werfen. Lokal können bis zu vier Spielerinnen und Spieler in der Fünferserie oder im Dreier-Drama antreten.

Ebenso sind lokal oder via Internet Zwei-gegen-zwei-Partien möglich.

Basketball wird noch im Sommer 2024 als neue Sportart für Nintendo Switch Sports veröffentlicht. Ein konkretes Release-Datum steht noch aus.