Oreo lässt Gaming-Fans bald was Besonderes knabbern: Limitierte Xbox-Kekse

Oreo und Microsoft haben eine knackige neue Kollaboration. Eine neue Keks-Kollektion lässt euch an Xbox-Logos und den Xbox-Tastensymbolen A, B, X und Y knabbern. Noch diesen Monat kommt diese köstliche Überraschung auf den Markt. Und das ist noch nicht alles, denn mit jeder Kekspackung könnt ihr auch noch ein paar Gewinne abstauben.

Da werd' ich zum Krümelmonster - wobei, das bin ich eh schon

Die Aktion und die Kekse im Xbox-Design sind in 22 Ländern verfügbar - auch hier in Deutschland. Kauft ihr eine Packung, solltet ihr euch die Reihenfolge der Xbox-Symbole in der Tüte einprägen, denn mit diesem "Code" könnt ihr an den Verlosungen teilnehmen.

Natürlich erhaltet ihr nicht irgendwelche Goodies, sondern Armor Packs oder Fahrzeug-Lackierungen für Forza Horizon 5, Sea of Thieves oder Halo Infinite im Oreo-Design - Schwarz, Weiß und Blau sind die Skins. Daneben gibt es noch eine Xbox Series S, 3 Monate Xbox Game Pass sowie ein VIP-Motorsporterlebnis in Barcelona für zwei Personen zu gewinnen. Hier kommt ihr zur Verlosung, wenn ihr denn Interesse habt.

Hier seht ihr die Halo-Infinite-Skins, die ihr mit der Oreo-Packung gewinnen könnt.

Was haltet ihr von den neuen Keksen? Schmecken ja sowieso alle gleich, egal, welches Logo auf dem schwarzen Keks zu sehen ist. Die Preise sind aber eine nette Sache, auch wenn die Wahrscheinlichkeit tatsächlich zu gewinnen nicht besonders hoch sein dürfte.