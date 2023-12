Ori-Entwickler stellen No Rest For The Wicked vor - diesmal deutlich düsterer

No Rest for the Wicked ist der neue Titel von Moon Studios, die ihr sicher von Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps kennt. Grandiose Plattformer, auf die nun ein etwas düsteres Erlebnis folgt. Und das in einem völlig anderen Genre.

Neues von den Ori-Machern

Es handelt sich um ein "präzises Action-RPG, das das Genre neu erfinden wird" schreibt Moon Studios in der Beschreibung des Trailers. Das Spiel erscheint auf der PlayStation 5, der Xbox Series und auf PC. Andere Plattformen werden bisher nicht genannt.

Der einzige Satz, der das Geschehen im Trailer begleitet, ist "Das Schicksal der Isola Sacra liegt in deinen Händen, Cerim". Besonders schick finde ich hier den Artstyle. Schaut es euch doch einfach selbst an:

Am ersten März soll es während der "Wicked Inside" weitere Informationen zum Spiel geben.