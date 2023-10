Overwatch 2 macht es schon wieder: Lilith-Skin für Moira gibt es nur in teurem Paket

Overwatch 2 bietet in Season 7 einen ganz besonderen Skin an. Lilith höchstpersönlich ist ab dieser Saison spielbar, wenn ihr das Outfit für Moira kauft. Viele Kooperationen gibt es in Overwatch 2 bisher nicht. Lediglich One Punch Man hat es bisher geschafft ein eigenes Events inklusive Skins zu erhalten.

Wer den Skin will, muss tief in die Tasche greifen

Das "Ultimative Battle Pass Paket", in dem der Diablo-Skin zusammen mit vielen weiteren Kosmetika enthalten ist, kostet 39,99 Euro. Ein hoher Preis, dafür erhaltet ihr aber auch jede Menge Inhalte:

Hier seht ihr die Inhalte des Bundles.

20 Battle-Pass-Stufen

Premium Battle Pass

2.000 Overwatch-Münzen

Inarius-Skin für Pharah (Legendär)

Lilith-Skin für Moira (Legendär)

Kürbis-Skin für Bastion (Episch)

Highlight-Intro "Sei Schön" für Moira

Spray "Inariu's Seite

Spray "Liliths Seite

Separat zu kaufen gibt es die Skins nicht, was vielen Spielern übel aufstößt, denn oftmals wollen diese nur den Skin und gar nicht die vielen anderen Beilagen, die Blizzard ihnen für einen unumgänglichen Aufpreis serviert.

Auf Reddit gibt es viel Kritik an diesem Paket - oder vielmehr mit der gesamten Vermarktung des Skins, der sehr präsent im Fokus der siebten Saison steht. "Der Skin, der im Mittelpunkt der Werbung für diese Saison stand, ist exklusiv für das 40-Dollar-Paket... gut gemacht, Blizzard", schreibt ein Spieler.

"Ich habe die neuen Moira- und Pharah-Skins im Trailer gesehen und war zum ersten Mal seit langer Zeit wieder begeistert. Einige der am besten aussehenden und einzigen Skins für sie seit langem, und sie sind natürlich hinter einem beschissenen Payware-Bundle verschlossen. Nicht einmal für Premium BP verfügbar", so ein anderer Nutzer.

Wüstere Beschimpfungen, die sich an Blizzard richten, gibt es selbstverständlich auch. Viele Fans vergleichen den Preis mit anderen Dingen, für die sie im echten Leben Geld ausgeben - etwa im Restaurant Essen gehen oder mehrere Monate Game Pass. Wobei ein Essen im Restaurant deutlich teurer ist, als eine gewöhnliche, selbstgekochte Mahlzeit, die nach dem Verzehr für immer verschwindet.

Trotzdem ist es schade, dass diese coolen Skins nicht zumindest im Premium Battle Pass verfügbar sind - oder zumindest Lilith, mit der fleißig geworben wird.