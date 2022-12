Overwatch 2 und Microsoft verlosen eine Xbox Series X im Ramattra-Design

Im Rahmen einer neuen Kooperation zwischen Blizzard und Microsoft könnt ihr eine Xbox Series X im Overwatch-2-Design gewinnen. Konsole und Controller sind optisch an den neuen Helden Ramattra angepasst.

Prämien passend zur bevorstehenden Übernahme

Ramattra, der neue Tank-Held in Overwatch 2 könnte euch immer beim Spielen zuschauen, wenn ihr bei dieser Verlosung von Microsoft gewinnt. Meldet ihr euch mit eurem Microsoft-Konto an und nehmt am Gewinnspiel teil, könnt ihr dieses schicke Bundle mit Xbox Series X gewinnen.

Auf der Hülle der Xbox ist Ramattra prominent zu sehen und auch der Controller ist an das Design angepasst - auch wenn dieser nicht das mechanische Omnic-Gesicht auf dem Gehäuse trägt.

Das Paket besteht aus einer Series X mit Overwatch 2-Design, einem Controller mit Overwatch 2-Design, einer Mitgliedschaft für den Xbox Game Pass Ultimate für ganze zwölf Monate sowie das Watchpoint Pack der zweiten Saison, die erst kürzlich gestartet ist.

Mitmachen könnt ihr, wenn ihr bei Microsoft Punkte sammelt. Das geht, indem ihr bestimmte Spiele bei Microsoft kauft, Ziele erfüllt oder an Umfragen oder Quizzes teilnehmt. Die Teilnahme an der Verlosung kostet euch nämlich ebendiese Punkte.

Ihr könnt nur mit einer einzelnen Teilnahme dabei sein, die euch 200 Punkte kostet oder bis zu 150 Teilnahmen einreichen. Das kostet euch dann aber schon 5.000 Punkte. Auf der Startseite des Punkte-Sammel-Events werden nur Aufgaben mit maximal 75 Punkten angezeigt. Besonders schnell kommt ihr also nicht an 150 Teilnahmen.

Die Punkte könnt ihr aber auch für Overwatch-Münzen einlösen, falls euch das mehr zusagt als eine Gewinnspielteilnahme.