Overwatch 2 Battle Pass: Ashe wird zum Bösewicht und Reinhards Hammer zum Dämon

Overwatch 2 steht in Saison 11 im Stern der Superhelden. Die legendäre Skin-Reihe "Ultrawatch" lässt nicht nur Mercy zu einer Retterin in der Not werden, denn Calamity Ashe will die Macht an sich reißen. Einige der Skins könnt ihr im kommenden Battle Pass freispielen.

Overwatch 2 macht Ashe zum Bösewicht

Calamity Ashe ist dabei der prismatische Skin, den ihr mit den im Battle Pass verdienten Prismen freischalten könnt. Er erhält verbesserte Grafikeffekte, wie eine gewaltige magische Rune, mit der sie ihren Handlanger B.O.B beschwört.

In der Mitte der Saison führt Blizzard außerdem mythische Waffenskins ein. auch diese können mit den Prismen aus dem Battle Pass freigeschaltet werden. Ihr könnt diesen Waffenskin mit jedem Helden kombinieren, der dafür vorgesehen ist, und erhaltet dann exklusive visuelle und auditive Effekte.

Der erste Waffenskin dieser Art erscheint für Reinhardt. "Gebundener Dämon" heißt der Skin, dessen Macht mit jedem gespielten Game wächst und sogar bei seiner Flammenwoge ruft.

Im Pass könnt ihr insgesamt 80 mythische Prismen ergattern. Daneben könnt ihr fünf legendäre Skins, einen epischen Skin, 500 Credits sowie Souvenirs, Waffentalismane, Siegerposen, Highlight-Intros und Emotes abholen. Im kostenlosen Battle Pass könnt ihr zwei epische Skins erhalten.

Die legendären Skins Kaiju-Roadhog und Kaiju-Zenyatta erhaltet ihr nur, wenn ihr das ultimative Battle-Pass-Paket kauft. Dazu gibt es dann 20 Stufensprünge und 2.000 Overwatch-Münzen.