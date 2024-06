Overwatch 2: Blizzard gibt zu, dass die Tanks nicht genug aushalten

Aktuell beschweren sich die Spieler von Overwatch 2 vermehrt über die Tanks. Blizzard bestätigt diese Probleme und gibt zu, dass die Tanks ihrer Rolle aktuell einfach nicht gerecht werden.

Tanks in Overwatch 2 nicht tanky genug

In einem Beitrag gibt Blizzard die Probleme mit den Tanks zu: "Das Problem ist, dass sich viele momentan nicht so 'tanky' anfühlen, wie sie sollten. Oftmals müssen sich beide Unterstützungshelden ausschließlich auf Tanks konzentrieren, um sie am Leben zu halten. In diesem Fall haben sowohl Tanks und Unterstützungshelden begrenzte Spielmöglichkeiten, da sie praktisch aneinander gebunden sind."

Blizzard kann das Gefühl der Spieler sogar in den Zahlen sehen, denn "die Anzahl der Tode, die Helden erleben, im Vergleich mit den Anzahl der Tode, die sie erleben sollten" stimmt bei Tanks einfach nicht überein. "In die Bestimmung erwarteter Tode fließen viele Statistiken ein und ich kann hier nicht auf alle Details eingehen. Entscheidend ist, dass eure Erfahrung und unsere Daten übereinstimmen."

In einem kommenden Update will Blizzard daran etwas ändern. "Wir stellen einen Patch zusammen, der das Tankgefühl viele dieser Helden durch individuelle Änderungen erhöhen soll. Idealerweise bauen diese Änderungen auf dem Charakter der jeweiligen Helden auf", heißt es im Beitrag.

"Die Erhöhung der Trefferpunkte von Reinhardts Schild ist ein gutes Beispiel dafür, beides zu erreichen. Das hat bei unserem Team für die Heldenbalance Priorität und wir zielen momentan entweder auf die Mitte von Saison 11 oder Saison 12 ab. Bald gibt es weitere Details zu einigen der Änderungen, die auf euch warten, sowie konkretere Zeiten."

Also können Tank- und Support-Spieler wohl bald etwas aufatmen und sich innerhalb eines Spiels flexibler und nützlicher fühlen.