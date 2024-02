Palworld rutscht heftig ab und verliert 1,3 Millionen Steam-Spieler in nur zwei Wochen

Wer hoch steigt, der kann auch tief fallen. Was Ikarus bereits schmerzlich gelernt hat, ist nun für Palworld Realität geworden. Nach dem großen Hype und dem unglaublichen Höhenflug des Survivals sinken die Zahlen so drastisch, wie sie einst gestiegen sind. Dennoch ist das absolut noch kein Grund zur Beunruhigung.

Die Kurve auf Steam macht beinahe schwindelig

Palworld erschien am 19. Januar 2024 im Early Access und erreichte am 28. Januar einen Rekord von mehr als 2 Millionen gleichzeitiger Spieler auf Steam. Und nächste Rekord lässt nicht lange auf sich warten - nur geht dieser diesmal in die andere Richtung.

Nach dem 28. Januar nahm die Zahl der Spieler immer weiter ab. In der vergangenen Woche konnte das Survival-Spiel mit den Pokémon-ähnlichen Monstern durchschnittlich nur noch etwas mehr als 600.000 gleichzeitige Spieler anlocken, wie ihr auf SteamDB sehen könnt. Auch wenn das ein großes Minus bei den Spielerzahlen bedeutet, so muss Palworld noch lange nicht um seine Existenz fürchten. Da ist der mögliche Rechtsstreit mit Nintendo sicher furchteinflößender.

Aktuell macht es sich Palworld immer noch den zweiten Platz der meistespielten Games - gleich hinter Counter-Strike 2 - gemütlich. Zudem kann ein Hype auch nicht ewig bestehen. Weitere Updates für das Early-Access-Spiel können ebenso alte Spieler zurückholen und neue anziehen. Außerdem bietet Palworld ja nicht nur Steam-Nutzern einen Platz in seiner verrückten Survival-Welt. Auch auf der Xbox sammeln Spieler fleißig Pals für ihre Basis.

Ob die Hype-Welle bereits vorübergerollt ist, vermag nur die Zukunft zu zeigen. Ein drastischer Abfall der Spielerzahlen scheint auf den ersten Blick dramatisch, im Grunde ist es jedoch eine völlig normale Dynamik und muss über den langfristigen Erfolg von Palworld nichts aussagen.

Aktuell bemüht sich Pocketpair auf X sogar um neue Mitarbeiter, da das kleine Team rund um den Überraschungshit nicht mehr genügend Kapazitäten besitzt.