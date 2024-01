Warnung! Dieser Palworld-Klon im App-Store ist weder echt noch sicher

Ein Klon von Palworld? Welch eine interessante Wendung des Schicksals muss sich doch Pocketpair selbst mit Vorwürfen des Design-Klaus auseinandersetzen. Aber anders als die Frage, ob Palworld von Pokémon inspiriert ist oder doch ein wenig zu viel von dem großen Franchise abgeschaut hat, so ist diese App tatsächlich eine direkte Kopie, die sich als Palworld ausgibt.

Hände weg vom Palworld-Klon!

Wichtig zu wissen ist, dass es sich hierbei nicht um das echte Palworld handelt. Palworld besitzt keine Mobile-Version. Lasst also besser die Finger von dem Spiel im Apple App Store.

Hier seht ihr, wie der Palworld-Klon im App Store aussieht.

Die App leistet gute Arbeit darin, wie das Original auszusehen. Es scheint auf den ersten Blick, als wäre sie von Pocketpair selbst und nutzt offizielle Bilder des Spiels. Wer genau hinsieht, fällt aber auf, dass die App von einer Person namens Oleksandra Kryccun veröffentlicht wurde.

Mehr zu Palworld:

Palworld: Kann man Pals mit Menschen kreuzen? Fans gehen dieser Frage nach

Palworld: Entwickler arbeiten an Patch, der Cheater bekämpfen soll

Metroidvania à la Hollow Knight? Palworld Entwickler bringt Demo für neuen Titel

Pocketpair selbst warnt Spieler nun vor dieser App, die versucht, die Spieler des beliebten Survivals zu täuschen. Sie würden zwar in den App-Stores erscheinen, "stehen aber in keiner Weise mit unserem Unternehmen in Verbindung", so Pocketpair in einer Erklärung.

"Bitte beachten Sie, dass das Herunterladen dieser Apps zum Verlust von persönlichen Daten auf Ihrem Smartphone oder zu Betrug führen kann." Laut dem Entwickler wurden Klone wie dieser bereits im Apple sowie im Google Play Store gesichtet.