Path of Exile 2 erhält neue Klasse: Beschwört mit der Hexe zahlreiche Diener

Wer Nekromanten in Diablo 4 liebt, kommt nicht an den Hexen in Path of Exile 2 herum. Die neue Klasse ermöglicht es den Spielern, zahllose Diener zu beschwören.

Das sind die neuen Hexen aus Path of Exile 2

Statt mit Elementen oder dunklen Kräften zu kämpfen, wird sie im zweiten Teil von Path of Exile Diener beschwören. Laut Game Director Jonathan Rogers ist die Zauberer-Klasse die mit den "meisten Möglichkeiten, Diener zu beschwören". Daneben kann sie Feinde durch Flüche schwächen.

"Wir haben die Art und Weise, wie das Beschwören von Dienern funktioniert, komplett verändert. In POE 1 musste man alle Diener manuell beschwören, und das konnte in verschiedenen Situationen ein wenig umständlich sein", erklärt Rogers. In diesem Gameplay-Video könnt ihr euch ein Bild von der neuen Klasse machen:

"Aber jetzt regenerieren sich alle Diener gleichzeitig, wenn für eine kurze Zeit keiner von ihnen gestorben ist. Wir haben festgestellt, dass es viel besser ist, wenn alle Untergebenen auf einmal wiederbelebt werden, als wenn einer nach dem anderen zurückkommt, da der einzelne zurückkehrende Untergebene in der Regel einfach wieder stirbt."

Auf diese Weise sollen die kleinen Diener deutlich effektiver sein - auch in Bosskämpfen. Ihr müsst auf weniger achten und könnt euch auf euer Überlegen konzentrieren. Eure Diener können aber auch manuelle Befehle erhalten und bestimmte Feinde angreifen. Sie können sogar Türen oder Truhen für euch öffnen. Sehr höflich.

Path of Exile 2 erscheint noch in diesem Jahr im Early Access. Der Titel ist dann auf PC. Xbox Series und PlayStation 5 spielbar.