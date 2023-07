Payday 3: So nehmt ihr nächste Woche an der geschlossene Beta auf Steam und Xbox teil

Wie Deep Silver und Star Breeze ankündigen, findet zwischen dem 2. und 7. August die erste geschlossene Beta zu Payday 3 auf Steam und der Xbox statt. Wie ihr euch jetzt noch schnell für die Beta anmelden könnt, zeigen wir euch direkt im Anschluss.

So mischt ihr nächste Woche in der Payday-3-Beta mit

Anmelden für die geschlossene Beta von Payday 3 könnt ihr euch auf der offiziellen Website des Spiels, auf Steam oder über den Xbox Insider Hub. In der Beta könnt ihr die gesamten alten Charaktere von Payday spielen - also Dallas, Hoxton, Chains und Wolf - mit denen ihr einen Raubüberfall starten könnt.

Dieser Raubüberfall heißt "No Rest For The Wicked" und lässt euch in eine kleine Bank einbrechen, um den Geldtresor an euch zu bringen. Am besten macht ihr das unbemerkt, zu viel Tumult ist in einer solchen Situation sicher nicht förderlich.

Ihr könnt euch frei einen Schwierigkeitsgrad auswählen, allerdings gibt es eine Begrenzung, die es euch unmöglich macht über Level 22 hinauszukommen. Bei der Waffen-Progression könnt ihr nur bis zu Level 8 spielen.

Am 21. September erscheint Payday 3 für PC via Steam und Epic Games sowie für Xbox Series und PlayStation 5. Um das Spiel zu zocken, benötigt ihr eine aktive Internetverbindung, offline könnt ihr den dritten Teil nicht spielen, selbst wenn ihr Solo-Raubzüge startet.