Pioneers of Pagonia: Early-Access-Start noch in diesem Jahr.

Pioneers of Pagonia, das neue Spiel von Siedler-Schöpfer Volker Wertich und seinem Team bei Envision Entertainment, startet am 13. Dezember 2023 in den Early Access auf Steam.

Zuvor sind noch eine öffentliche Demo und eine geschlossene Alpha-Phase geplant.

Demo kommt bald

Pioneers of Pagonia führt euch auf die prozedural generierten Inseln von Pagonia. Dort müsst ihr eine Präsenz etablieren und allmählich euren Einfluss ausbauen.

Das umfasst Aufgaben wie Produktion, wirtschaftliches Wachstum und Erkundung, das alles unter Verwendung der entdeckten Ressourcen.

Mit einem Trailer gewährte Envision Entertainment im Juni einen ersten Einblick in das Spiel, vereinzelt wurden auch weitere Gameplay-Ausschnitte auf Steam geteilt.

Die geschlossene Alpha ist für September geplant und wird ausgewählten Abonnentinnen und Abonnenten des Studio-Newsletters zugänglich sein. Darauf folgt eine öffentliche Demo kurz vor dem Steam Next Fest im Oktober, bevor Pioneers of Pagonia am 13. Dezember 2023 offiziell in den Early Access startet.

Envision plant, dass die Early-Access-Version des Spiels zunächst 40 Gebäudetypen, mehr als 70 Güter mit komplexen Produktionsketten und prozedural generierte Karten enthält. Man rechnet mit etwa sechs weiteren Monaten Entwicklung, bevor Version 1.0 erreicht wird. In dieser Zeit sollen kooperatives Spielen, neue Gebäude, Produktionsketten sowie technische Verbesserungen, die auf Community-Feedback basieren, umgesetzt werden.

