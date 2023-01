PlayStation zeigt die "aufregendsten Spiele" des Jahres 2023 in neuem Trailer.

Was sind die aufregendsten Spiele, die euch im Jahr 2023 erwarten? Gute Frage, welche sind das bei euch?

Einige davon seht ihr in einem neuen Trailer von PlayStation, mit dem man auf das vor uns liegende Jahr blickt.

Die Games des Jahres 2023

Einige, weil man sich natürlich nur auf Titel konzentriert, die auch für die PlayStation erscheinen.

Das sind zum Beispiel Final Fantasy 16, Forspoken, Burning Shores für Horizon Forbidden West oder auch Marvel's Spider-Man 2.

Und dann kommt da ja noch einiges mehr, von Assassin's Creed Mirage über Dead Space und Hogwarts Legacy bis hin zu Suicide Squad: Kill the Justice League und Star Wars Jedi: Survivor.

Kurz gesagt: Es kommt einiges. Mal ausgehend von dem, was euch das Video so präsentiert: Worauf freut ihr euch am meisten? Könnt ihr einen einzelnen Titel benennen?

Mittlerweile hat Sony mehr als 30 Millionen Exemplare seiner PlayStation 5 verkauft. Am 22. Februar 2023 veröffentlicht man PlayStation VR2 für die Konsole. Das neue VR-Headset kostet 599,99 Euro.