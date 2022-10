Pokémon Go: Geheimnissvolle Masken - Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung

Auch eine neue Spezialforschung gibt es anlässlich des diesjährigen Halloween-Events in Pokémon Go. Sie beschert euch eine Reihe neuer Aufgaben und Belohnungen.

Das Halloween-Event in Pokémon Go ist dabei in zwei Teile aufgesplittet. Teil eins beginnt am 20. Oktober 2022 um 10 Uhr und endet am 27. Oktober um 10 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Aufgaben es gibt und welche Belohnungen ihr dafür erhaltet.

Inhalt:

Wie löse ich die Spezialforschung zum Halloween-Event in Pokémon Go tun?

Für die Spezialforschung zum Halloween-Event in Pokémon Go erhaltet ihr unter anderem Begegnungen mit Makabaja und Galar-Makabaja.

Wichtig: Ihr könnt euch diese Spezialforschung nur im Zeitraum vom 20. Oktober 2022 um 10 Uhr bis 1. November 2022 um 10 Uhr abholen.

Mehr zum Halloween-Event in Pokémon Go:

Das hier sind die Aufgaben und Belohnungen:

Geheimnissvolle Masken (1/4)

Aufgabe Belohnung Fange 40 Pokémon vom Typ Geist 1.313 Sternenstaub Lande 9 Curveball-Würfe Begegnung mit Makabaja Lande 49 gute Würfe 9 Hyperbälle Belohnungen Begegnung mit Galar-Makabaja, 4.900 EP, 490 Sternenstaub

Geheimnissvolle Masken (2/4)

Aufgabe Belohnung Fange 40 Pokémon vom Typ Geist 1.313 Sternenstaub Verdiene 9 Herzen mit deinem Kumpel Begegnung mit Makabaja Verschicke 13 Geschenke an Freunde 40 Superbälle Belohnungen Begegnung mit Galar-Makabaja, 4.900 EP, 490 Sternenstaub

Geheimnissvolle Masken (3/4)

Aufgabe Belohnung Fange 40 Pokémon vom Typ Geist 1.313 Sternenstaub Fange 9 verschiedene Arten von Geist-Pokémon Begegnung mit Makabaja Verwende 49 Beeren beim Fangen von Pokémon 49 Pokébälle Belohnungen Begegnung mit Galar-Makabaja, 4.900 EP, 490 Sternenstaub

Geheimnissvolle Masken (4/4)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 49 EP Belohnung abholen 490 EP Belohnung abholen 4.900 EP Belohnungen Begegnung mit Galar-Makabaja, 49 Makabaja-Bonbons, 490 Sternenstaub

