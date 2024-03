Pokémon Go: So entwickelst du Knarbon zu Crimanzo und Azugladis

Knarbon ist ein Pokémon vom Typ Feuer und gehört zur neunten Spielgeneration. Mit Crimanzo und Azugladis bringt das Pokémon zwei Entwicklungen mit sich. Und jetzt könnt ihr es auch in Pokémon Go bekommen!

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, um in Pokémon Go ein Knarbon entwickeöln zu können.

Knarbon, Crimanzo und Azugladis in Pokémon Go

Knarbon entstand, weil ein Stück verbrannte Holzkohle als Pokémon zum Leben erwachte. Es schreckt dabei nicht davor zurück, auch starke Gegner herauszufordern. Im Kampf kann seine Temperatur bis auf 1.000 Grad steigen und es mag Beeren mit hohem Fettgehalt.

Crimanzo hat sich durch die Rüstung eines heldenhaften Kriegers zu seiner Form entwickelt, zudem ist es ein sehr loyales Pokémon. Seine Rüstung wurde mit Psycho- und Feuer-Energie verstärkt und es kann heiße Feuerbälle verschießen.

Azugladis verfügt wiederum über Flammenschwerter an beiden Armen und hat sich durch eine von tiefem Groll durchdrungene, alte Rüstung zu seiner Form entwickelt. Mit seinen Schwertarmen kann es Feinde regelrecht in Stücke schneiden,

Wie fange ich Knarbon in Pokémon Go?

Knarbon ist ein Pokémon, das ihr in Pokémon Go hauptsächlich in Eiern findet. Nach seinem Debüt kann es aus 10-km-Eiern schlüpfen. Wenn ihr in Zukunft Glück habt, könnte es bei bestimmten Events aber auch mal in der Wildnis oder in Raids auftauchen.

Jedenfalls dürfte es wohl eine Weile dauern, eine Reihe von Knarbon-Exemplaren zu bekommen und Bonbons zu kriegen.

Wie entwickle ich Knarbon zu Crimanzo und Azugladis?

Knarbon sich in Pokémon Go zu einem Crimanzo oder Azugladis weiterentwickeln. Nachfolgend verraten wir euch die Voraussetzungen dafür.

So entwickelt ihr Knarbon:

Knarbon zu Crimanzo entwickeln: Ihr müsst 30 Psycho-Pokémon besiegen, während Knarbon euer Kumpel ist, um diese Entwicklungsmöglichkeit freizuschalten.

Ihr müsst 30 Psycho-Pokémon besiegen, während Knarbon euer Kumpel ist, um diese Entwicklungsmöglichkeit freizuschalten. Knarbon zu Azugladis entwickeln: Ihr müsst 30 Geist-Pokémon besiegen, während Knarbon euer Kumpel ist, um diese Entwicklungsmöglichkeit freizuschalten.

Wichtig: Knarbon muss zwar während der Kämpfe euer Kumpel sein, allerdings müsst ihr die Gegner nicht mit Knarbon selbst besiegen.

Lest hier mehr dazu, wie ihr ein perfektes Knarbon bekommt.

Welche Attacken hat Knarbon in Pokémon Go?

Die Attacken von Knarbon in Pokémon Go zeigen wir euch hier im Überblick:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Glut (Feuer)

Einäschern (Feuer) Lade-Attacken Flammenwurf (Feuer)

Nitroladung (Feuer)

Hitzewelle (Feuer)

Viel Glück dabei, Knarbon zu entwickeln!

