Pokémon Go Rauch-Tag mit Kastadur: Lass dir diesen Shiny-Bonus heute nicht entgehen!

Am heutigen Tag erwartet euch ein weiterer Rauch-Tag in Pokémon Go, wobei diesmal das Pokémon Kastadur im Mittelpunkt des Geschehens steht. Abseits dessen könnt ihr aber auch noch anderen Pokémon häufiger begegnen.

Der Rauch-Tag mit Kastadur beginnt am Sonntag, den 26. Mai 2024, um 11 Uhr und endet am gleichen Tag um 17 Uhr.

Was ihr über diesen Rauch-Tag in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch anschließend in unserem Guide.

Pokémon Go: Rauch-Tag mit Kastadur Inhalt:

Rauch-Tag mit Kastadur: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie erwähnt, steht bei diesem Rauch-Tag das Pokémon Kastadur im Fokus. Das Pokémon wird dabei von Rauch angelockt und es besteht eine erhöhte Chance, einem schillernden Kastadur zu begegnen.

Rauch-Tag mit Kastadur – Wilde Pokémon

Abseits von Pionskora tauchen verschiedene Pflanzen- und Stahl-Pokémon zu verschiedenen Uhrzeiten häufiger auf, wenn ihr einen Rauch aktiviert. Nachfolgend der Zeitplan dafür:

Pokémon Zeiträume Pflanzen-Pokémon 11 bis 12 Uhr

13 bis 14 Uhr

15 bis 16 Uhr Stahl-Pokémon 12 bis 13 Uhr

14 bis 15 Uhr

16 bis 17 Uhr

Die folgenden Pokémon können dabei in den jeweiligen Zeiträumen zusätzlich zu Kastadur von Rauch angelockt werden:

Pflanzen-Pokémon Stahl-Pokémon Hisui-Voltobal*

Tangela *

Hoppspross *

Lilminip *

Paragoni *

Bubungus* Galar-Mauzi *

Magnetilo *

Stollunior *

Tanhel *

Schilterus *

Togedemaru *

Rauch-Tag mit Kastadur – Pokémon in Feldforschungen

Es gibt auch spezielle Feldforschungen am Rauch-Tag mit Kastadur. Ihr müsst dabei Pflanzen- und Stahl-Pokémon fangen, um weiteren Pionskora zu begegnen. Außerdem erhaltet ihr Hyperbälle, Sananabeeren, Superbälle und Sternenstaub als Belohnung.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Am Rauch-Tag steht Kastadur im Mittelpunkt.

Zurück zum Pokémon Go: Rauch-Tag mit Kastadur Inhaltsverzeichnis

Rauch-Tag mit Kastadur: Welche Boni gibt es?

Neben der bereits erwähnten erhöhten Chance auf schillernde Kastadur sind am Rauch-Tag noch weitere Boni aktiv.

Der Rauch lockt mit größerer Wahrscheinlichkeit Kastadur an, ebenso hält der tägliche Abenteuerrauch doppelt so lange an, wenn ihr ihn während des Events aktiviert.

Obendrein erhaltet ihr im In-Game-Shop ein Event-exklusives Bundle mit einem Rauch, das euch eine Pokémünze kostet.

Zurück zum Pokémon Go: Rauch-Tag mit Kastadur Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go