Elden Ring: Koop ist keine Schande und selbst Miyazaki hat nichts dagegen

Wenn euch Elden Ring allein zu schwer ist oder ihr einfach Lust habt, die Erfahrung mit einem anderen Spieler im Koop zu teilen, ist das gar kein Problem. Elden Rings Schöpfer, Hidetaka Miyazaki, hat zumindest kein Problem damit, wenn die Spieler im Koop spielen oder Mods verwenden, um durch das Game zu kommen.

FromSoftware bietet einen Rahmen, nicht die Regeln

In einem Interview mit PC Gamer wurde Miyazaki über seine Meinung zum Modding gefragt, da es dadurch viele hilfreiche Features, wie einen durchgängigen Koop-Modus gibt. So könnten es sich die Spieler ja etwas leichter machen. Miyazaki sieht das alles ganz entspannt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Zwar habe das Team von FromSoftware das Spiel so entworfen, dass Spieler nur für die Bosskämpfe zusammenkommen und danach wieder getrennt werden, doch er wende sich nicht gegen Spieler, "die es vorziehen, die Schrecken von The Lands Between mit einem Kumpel an ihrer Seite zu bekämpfen".

"Es ist definitiv nichts, was wir aktiv ablehnen oder herunterspielen wollen, wenn wir das ganze Spiel gemeinsam durchspielen wollen", so Miyazaki. "Bei Elden Ring wollten wir einfach einen lockeren, ungezwungenen Stil - einfach reinkommen, einen Boss besiegen, wieder rausgehen. Dem Spieler werden keine technischen Beschränkungen auferlegt, sondern er kann sich einfach nur auf eine Sache konzentrieren und dann weiterziehen, sozusagen."

"Das heißt nicht, dass wir nicht auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen, wie zum Beispiel, dass du und dein Freund von Anfang bis Ende im Koop-Modus spielt - das heißt nicht, dass wir solche Ideen bei unseren zukünftigen Spielen nicht in Betracht ziehen werden."