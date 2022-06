Pokémon Go TCG Crossover Event: Alle Pokémon, die ihr jetzt fangen solltet und könnt

Ein ausführliches Crossover-Event mit dem Pokémon-Sammelkartenspiel beginnt in Pokémon Go. Im Zuge dessen habt ihr die Gelegenheit, viele Pokémon zu fangen, darunter auch einige neue Pokémon

Das TCG-Crossover-Event in Pokémon Go startet am Donnerstag, dem 16. Juni 2022, um 10 Uhr und endet am Donnerstag, dem 30. Juni 2022, um 20 Uhr.

Unser Guide zeigt euch auf dieser Seite, welche Pokémon ihr während des Crossover-Events fangen könnt und solltet.

Welche Pokémon kann ich beim TCG Crossover Event in Pokémon Go fangen?

Beim TCG Crossover Event geben drei neue Pokémon ihr Debüt in Pokémon Go. Dabei handelt es sich um Reißlaus, Tectass und Pikachu mit Pokémon-Sammelkartenspiel-Kappe.

In der Wildnis könnt ihr während des Events den folgenden Pokémon begegnen:

Bisasam (schillernd möglich)

Bisaknosp

Glumanda (schillernd möglich)

Glutexo

Schiggy (schillernd möglich)

Schillok

Alola-Rattfratz (schillernd möglich)

Pikachu mit Pokémon-Sammelkartenspiel-Kappe (schillernd möglich)

Flegmon (schillernd möglich)

Karpador (schillernd möglich)

Evoli (schillernd möglich)

Webarak (schillernd möglich)

Natu (schillernd möglich)

Griffel (schillernd möglich)

Camaub (schillernd möglich)

Bidiza (schillernd möglich)

Dusselgurr (schillernd möglich)

Reißlaus

Onix (schillernd möglich)

Chaneira (schillernd möglich)

Relaxo (schillernd möglich)

Dragoran

Letarking

Ferner werden während des Events Lunastein und Sonnfel gleichzeitig weltweit erscheinen. Nach dem Event ist dann Lunastein nur noch in der westlichen Hemisphäre anzutreffen und Sonnel in der östlichen Hemispähre.

In Raids begegnen ihr während des TCG Crossover Events in Pokémon Go den folgenden Pokémon:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Chaneira (schillernd möglich)

Larvitar (schillernd möglich)

Praktibalk (schillernd möglich)

Reißlaus Stufe 3 Alola-Kokowei (schillernd möglich)

Relaxo (schillernd möglich)

Dragoran

Letarking Stufe 5 Mewtu (schillernd möglich) Mega Mega-Bisaflor (schillernd möglich)

Mega-Glurak X (schillernd möglich)

Mega-Glurak Y (schillernd möglich)

Mega-Turtok (schillernd möglich)

