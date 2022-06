Pokémon Go TCG Crossover Event: Sammler-Herausforderungen und Event-Forschungen im Überblick

Im Zuge des TCG Crossover Events in Pokémon Go könnt ihr unter anderem neue Sammler-Herausforderungen im Spiel lösen. Ferner gibt es im Event-Zeitraum wieder einige exklusive Feldforschungen für euch zu lösen.

Das TCG-Crossover-Event in Pokémon Go startet am Donnerstag, dem 16. Juni 2022, um 10 Uhr und endet am Donnerstag, dem 30. Juni 2022, um 20 Uhr.

Unser Guide zeigt euch im Überblick, was ihr während des TCG Crossover Events in Pokémon Go für die Sammler-Herausforderungen tun müsst und welche Feldforschungen es gibt.

Pokémon Go TCG Crossover Event: Alle Sammler-Herausforderungen

Die Sammler-Herausforderungen zum TCG Crossover Event konzentrieren sich auf Pokémon, die in der Pokémon-Go-Erweiterung für das Sammelkartenspiel enthalten sind. Sechs Stück gibt’s erst einmal während des gesamten Event-Zeitraums:

Kanto Sammler-Herausforderung

Aufgabe Belohnungen Fange ein Bisaknosp, Glutexo, Schillok, Bisaflor, Glurak und Turtok. 10.000 EP, 1 Brutmaschine

Tausch Sammler-Herausforderung

Aufgabe Belohnungen Tausche ein Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy. 10.000 EP, 1 Lockmodul

Fortgeschrittene Sammler-Herausforderung

Aufgabe Belohnungen Tausche ein Bisaflor, Glurak und Turtok.

Fange ein Relaxo, Letarking und Dragoran. 10.000 EP, Begegnung mit Meltan

Bisaflor Sammler-Herausforderung

Aufgabe Belohnungen Fange ein Bisasam, Webarak, Reißlaus Griffel und Pikachu mit Pokémon-Sammelkartenspiel-Kappe. 10.000 EP, Begegnung mit Bisaflor

Glurak Sammler-Herausforderung

Aufgabe Belohnungen Fange ein Glumanda, Camaub, Karpador, Alola-Rattfratz und Pikachu mit Pokémon-Sammelkartenspiel-Kappe. 10.000 EP, Begegnung mit Glurak

Turtok Sammler-Herausforderung

Aufgabe Belohnungen Fange ein Schiggy, Bidiza, Flegmon, Evoli und Pikachu mit Pokémon-Sammelkartenspiel-Kappe. 10.000 EP, Begegnung mit Turtok

Am 23. Juni 2022 ab 10 Uhr kommen noch drei weitere Sammler-Herausforderungen hinzu, die ihr bis zum Ende des Events erfüllen könnt.

Pokémon Go TCG Crossover Event: Exklusive Feldforschungen

Aufgabe Belohnungen Fange 10 Pokémon. 3 Himmihbeeren Fange 15 Pokémon. Begegnung mit Bisaknosp, Glutexo oder Schillok. Fange 25 Pokémon. Begegnung mit Bisaflor, Glurak oder Turtok. Fange 40 Pokémon. Begegnung mit Relaxo, Letarking oder Dragoran. Drehe 5 Pokéstops oder Arenen. Begegnung mit Reißlaus. Tausche 1 Pokémon. Begegnung mit Pikachu mit Pokémon-Sammelkartenspiel-Kappe. Verschicke 10 Pokémon. 5 Pokébälle.

