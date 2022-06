Pokémon Go TCG Crossover Event: Extrem seltenes Shiny jetzt wieder zu haben

Während des neuen TCG Crossover Events in Pokémon Go rückt auch ein seltenes Pokémon wieder etwas mehr in den Fokus und gewährt euch eine Chance, die ihr so nur selten habt.

Das TCG Crossover Event in Pokémon Go startet am Donnerstag, dem 16. Juni 2022, um 10 Uhr und endet am Donnerstag, dem 30. Juni 2022, um 20 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr Meltan fangen könnt und warum ihr diese Gelegenheit nutzen solltet.

Schillerndes Meltan beim TCG Crossover Event in Pokémon Go

Das Mysteriöse Pokémon Meltan könnt ihr im Grunde jederzeit mithilfe der Wunderbox in Pokémon Go fangen. Aber: Nur zu bestimmten Chance besteht die Chance, ein schillerndes Exemplar zu fangen.

Eine solche Chance ergibt sich jetzt ein weiteres Mal beim TCG Crossover Event in Pokémon Go.

Während des gesamten Event-Zeitraums ist es möglich, dass ihr bei allen Meltan-Begegnungen in einer Wunderbox auf ein schillerndes Meltan stoßt.

Zudem wird die Abklingzeit der Wunderbox während des Events reduziert. Aufladen könnt ihr die Wunderbox auf folgende Arten:

Möglichkeit 1: Transferiert ein Pokémon von Pokémon Go zu Pokémon Home.

Möglichkeit 2: Transferiert ein Pokémon von Pokémon Go zu Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli.

Tut ihr das, nachdem die Abklingzeit der Wunderbox abgelaufen ist, könnt ihr sie so wieder aufladen und neue Meltan anlocken, die an eurer Position spawnen.

