Pokémon Karmesin und Purpur: Update 2.0.1 veröffentlicht, der erste DLC ist da!

Das neueste Update auf Version 2.0.1 für Pokémon Karmesin und Purpur wurde veröffentlicht.

Neben einigen Änderungen umfasst es unter anderem auch "Die Türkisgrüne Maske", den ersten DLC für das Spiel.

Was bringt das Update?

Wer diesen DLC spielen möchte, muss ihn natürlich kaufen, ihr bekommt ihn als Gesamtpaket unter dem Namen "Der Schatz von Zone Null" zusammen mit dem zweiten DLC "Die Indigoblaue Scheibe", der im Winter erschienen soll.

Ansonsten können zusätzliche Pokémon aus dem DLC auch für Spielerinnen und Spieler auftauchen, wenn sie online oder lokal im Multiplayer-Modus spielen.

Davon abgesehen könnt ihr nun auch neue Kameraeinstellungen in den Optionen vornehmen, mit dem A-Button in der Kamera-App Fotos machen und die Minikarte so einstellen, dass Norden immer oben angezeigt wird.

