Pokémon Trading Card Game Classic: Release-Datum des hochwertigen Spielbretts bestätigt.

The Pokémon Company hat heute das Release-Datum von Pokémon Trading Card Game Classic bestätigt.

Dieses besondere, hochwertige Spielbrett, das am Pokémon Day 2023 vorgestellt wurde, erscheint am 17. November 2023.

Was bietet es?

Entwickelt wurde Pokémon Trading Card Game Classic in Zusammenarbeit mit dem Designbüro nendo, es ist als Grundausstattung für Fans gedaacht.

Damit erhaltet ihr laut The Pokémon Company alles, was ihr braucht, um das Sammelkartenspiel zu spielen. Dazu zählen neben Zubehör auch vorgefertigte Decks.

So sieht es aus:

Das Spielbrett von Pokémon Trading Card Game Classic.

"Pokémon Trading Card Game Classic enthält drei vorgefertigte Decks mit kultverdächtigen Karten aus der Geschichte des Pokémon-Sammelkartenspiels, darunter neuaufgelegte Versionen von Bisaflor, Glurak und Turtok aus dem Basis-Set", heißt es.

"Jedes Deck enthält 60 holografische Karten und eines der drei ersten Partner-Pokémon der Kanto-Region – Bisasam, Glumanda oder Schiggy. Neben den klassischen Karten gibt es brandneue Karten, damit Spieler neue Strategien entwickeln können. Zu den neuen Karten gehören Lugia-ex, Ho-Oh-ex, Suicune-ex, Sun Seed, Scorching Charcoal, Drops in the Ocean und eine Pantimos-Karte, die davor nur in Japan veröffentlicht wurde."

Das Spielbrett verfügt über Kartenzonen auf einer "hochwertigen Stoffoberfläche", in einem Fach könnt ihr bis zu drei Decks unterbringen. In einer Toolbox steckt wiederum das Zubehör, das ihr für ein Match braucht: stapelbare Schadensmarken, dreidimensionale Gift- und Verbrennungsmarken und Metallkugeln, die Pokémon-Münzen ersetzen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten