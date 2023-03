Prime Gaming: Alle kostenlosen Spiele im Jahr 2023 - Wolfenstein: The New Order im April

Wenn ihr ein Abonnement von Amazon Prime habt, gehört dazu auch der Zugang zu Prime Gaming.

Dort erwarten euch wiederum nicht nur regelmäßig individuelle Bonuspakete für zahlreiche verschiedene Spiele, ihr bekommt auch jeden Monat Spiele geschenkt.

Dabei handelt es sich um PC-Versionen, die ihr euch meistens für die Amazon Games App oder auch für andere Plattformen wie Steam, die EA App oder GOG sichern könnt, das ist unterschiedlich.

Prime Gaming: Die kostenlosen Spiele im Jahr 2023

Ganz egal, an welchem Tag eines Monats ein Spiel veröffentlicht wird, ihr habt bis zum Ende des Monats Zeit, euch die jeweiligen Titel in eure Bibliothek zu holen. Schaut also regelmäßig rein, um nichts zu verpassen!

Im Jahr 2023 bekamt und bekommt ihr diese Spiele bei Prime Gaming: