Die Macher von Silent Hill 2 Remake arbeiten an einem neuen Spiel für Nintendo-Plattformen

Das polnische Entwicklerstudio Bloober Team, das gerade am Silent Hill 2 Remake arbeitet, beschäftigt sich außerdem noch mit einem neuen Projekt für Nintendo-Plattformen.

Wie das Studio in dieser Woche in einem Interview (via ResetEra) angab, hört das Spiel derzeit auf den Namen "Project M".

Was ist Project M?

"Project M hat zwar ein Budget, das deutlich geringer ausfällt als die Spiele, an denen Bloober Team arbeitet, doch es ist für unsere langfristigen Pläne extrem wichtig", erklärt Bloober Teams CEO Piotr Babieno.

"Zusätzlich kooperieren wir mit den besten Spieleentwicklern der Welt, um es auf Nintendo-Plattformen zu bringen, daher können wir es uns nicht leisten, einfach nur ein gutes Spiel zu erschaffen."

Das Projekt soll demnach unter Bloobers Label Broken Mirror Games veröffentlicht werden.

"Mit den ersten Ankündigung für Project M ist später in diesem Jahr zu rechnen, der Titel selbst eröffnet unser Second-Party-Portfolio unter dem Label Broken Mirror Games", erläutert Babieno.

Das Timing des Interviews ist zwar auffällig, dennoch scheint es angesichts der Beschreibung nichts mit dem mysteriösen Teaser zu tun zu haben, den Nintendo gestern veröffentlicht hat.

Interessant ist zudem, dass hier von Nintendo-Plattformen die Rede ist. Es scheint, als hätte man den Nachfolger der Switch schon im Blick.