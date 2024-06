PS3-Spiele nativ auf der PS5 zocken? Die Hoffnung besteht

Das Gerücht, dass Sony an einer nativen PS3-Unterstützung für die PlayStation 5, hält sich und es wird sogar noch weiter gefüttert.

PS3 Titel bald nativ auf der PS5 zocken?

Aktuell könnt ihr die alten PS3-Titel mit einer Internetverbindung über die Cloud zocken. Es geht also, aber es ginge besser. Hartnäckig hält sich deshalb die Hoffnung, Sony könnte an einer nativen PS3-Unterstützung arbeiten.

Nick Baker, ein bekannter Branchen-Insider, will angeblich erfahren haben, dass Sony eben an dieser Unterstützung arbeitet. In einem Podcast sagt er: "Ich habe nur gehört, dass Sony an einer selektiven Abwärtskompatibilität der PlayStation 3 arbeitet."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Es könnte also sein, dass Sony die native Abwärtskompatibilität erst einmal mit bestimmten, ausgewählten Spielen testet.

Bei all diesem Gemunkel dürft ihr nicht vergessen, dass es sich dabei nur um Gerüchte handelt und keine dieser Aussagen bestätigt wurden.

Welchen PS3-Titel würdet ihr als Erstes nativ auf der PlayStation 5 zocken?