PS5 Access Controller jetzt vorbestellen: Sichert euch bei PlayStation Direct euer Exemplar.

Sony lässt euch ab sofort den PlayStation 5 Access Controller vorbestellen.

Via PlayStation Direct könnt ihr euch ein Exemplar dieses besonderen Controllers für 89,99 Euro sichern.

Was kann der Access Controller?

Es handelt sich dabei um einen hochgradig anpassbaren Controller, der Gamern mit Behinderungen helfen soll, Spiele länger und komfortabler zu spielen.

Der Controller lässt sich laut Sony einfach handhaben und in jeder Ausrichtung (360 Grad) bedienen. Er kann auf flachen Oberflächen verwendet und ebenso an einer AMPS-Halterung befestigt werden.

Folgendes steckt im Paket mit drin:

Access-Controller

USB-Kabel

8 gewölbte Tastenkappen (am Controller befestigt)

4 flache Tastenkappen

4 tiefe Tastenkappen

2 überstehende Tastenkappen

1 breite flache Tastenkappe

Standard-Stickkappe

Halbrunde Stickkappe (am Controller befestigt)

Kugel-Stickkappe

23 Beschriftungen

Kurzanleitung und Sicherheitsanleitung

Der Controller erscheint am 6. Dezember 2023, ihr könnt ihn hier bei PlayStation Direct vorbestellen.

Das Thema Barrierefreiheit rückte in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus, unter anderem auch durch entsprechende Optionen in vielen Spielen von Sony selbst.