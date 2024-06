Ist PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant der deutscheste Spielename aller Zeiten?

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, das neu angekündigte PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant hat einen der deutschesten Spielenamen, die ich bisher gehört habe.

Was jetzt mitnichten etwas über die vermeintliche Qualität des Spiels aussagen soll, denn das sieht doch recht cool aus.

In PVKK verteidigt ihr die Welt

Worum geht es? Den offiziellen Angaben zufolge seid ihr in PVKK in einem Verteidigungsbunker eingesperrt und arbeitet als Kanonenkommandant für ein autokratisches Regime.

Ihr bedient dort eine gewaltige Planetenverteidigungskanone und müsst eine interplanetare Invasion aufhalten. Sieht ein bisschen wie Missile Command aus, nur das ihr mittendrin steckt.

Aber seht selbst, hier ist der erste Trailer:

Hinter dem Projekt steht übrigens das deutsche Studio bippinbits, das zuvor für Dome Keeper verantwortlich war.

"Interagiere in einem Cockpit voller Retro-Tech mit Tasten, Hebeln, Drehknöpfen und Schaltern, die es in sich haben", heißt es. "Halte Energiegeneratoren instand, scanne den Himmel nach feindlichen Schiffen, berechne Projektilflugbahnen und führe präzise Angriffe aus. Deine Ressourcen sind begrenzt und das Regime ist streng – für deinen Erfolg ist strategisches Denken also unerlässlich."

Zwischen Missionen führt ihr Wartungsarbeiten aus und verbessert euren Bunker, um mehr Komfort und Effizienz zu gewährleisten. Ebenso könnt ihr den Raum mit verschiedenen Dingen an eure Vorstellungen anpassen.

Ein Release-Datum für PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant steht noch nicht fest.