Railway Empire 2: Geld verdienen - So bekommt ihr Bares mit euren Eisenbahnen.

In Railway Empire 2baut ihr euer eigenes Eisenbahnimperium auf. Und das, was ihr dafür vor allem anderen benötigt, ist viel Geld. Die Frage ist: Wir kriegt ihr in Railway Empire 2 viel Geld, wie könnt ihr eure Profite maximieren, um neue Strecken zu bauen und Betriebe zu kaufen? In unserem Guide haben wir euch ein paar hilfreiche Tipps dazu zusammengestellt, wie ihr in Railway Empire 2 Geld verdienen könnt.

Baut effiziente Handelsrouten auf

Wichtig ist, dass eure Handelsrouten effizient sind. Sie bringen euch wenig, wenn die Züge häufig leer unterwegs sind, weil am Zielort der Bedarf bereits abgedeckt ist. Ebenso solltet ihr auch schauen, dass eure Zugrouten nach Möglichkeit immer so kurz wie möglich ausfallen, das sorgt ebenso für eine höhere Effizienz.

Etabliert dabei gleichermaßen Schienennetzwerke für den Personen- sowie für den Güterverkehr, so könnt ihr aus beidem am Ende das Maximum herausholen.

Schaut, dass ihr Waren und Rohstoffe gut durch die Spielwelt transportieren könnt.

Verwendet Lagerhäuser

Jede Stadt hat anfangs ähnliche Grundbedürfnisse. Letztlich hängt das zwar vom jeweiligen Szenario ab, aber eine effiziente Methode ist, in jeder zweiten oder dritten Stadt oder zwischen Städten einen Bahnhof mit Lagerhaus zu errichten. So könnt ihr von Farmen und Betrieben Rohstoffe heranschaffen, etwa Getreide und Rind, und diese dann von dort auf weiter auf eure Städte in der Umgebung verteilen.

Auf diese Art verteilt ihr von einem zentralen Punkt aus gleich mehrere Rohstoffe, ohne jeden einzelnen Betrieb selbst mit einer Stadt verbinden zu müssen.

Konzentriert euch zuerst auf den Ausbau des Schienennetzes

Wenn ihr mehr Geld verdienen möchtet, solltet ihr den Fokus zuerst darauf legen, eurer Schienennetzwerk zu erweitern und mehr Städte und Betriebe zu erschließen. Anschließend könnt ihr euch damit befassen, den individuellen Städten zum Wachstum zu verhelfen.

Indem ihr euer Schienennetzwerk ausbaut, schafft ihr durch mehr Einnahmen die Grundlage für einen späteren Erfolg. Natürlich kann es in Missionen vorkommen, dass ihr zu einem bestimmten Punkt eine vorgegebene Größe bei einer Stadt erreich müsst, aber abseits dessen solltet ihr so wie erwähnt vorgehen.

Es ist wichtig, euer Schienennetz auszubauen.

Nicht immer sind neue Gleise erforderlich

Die Verlockung ist groß, einen Bahnhof einfach um mehr Gleise zu erweitern, wenn die Bedürfnisse steigen. Aber das ist auch nicht immer lohnenswert. Wenn es Probleme gibt, schaut euch doch zuerst einmal an, was genau die Ursachen sind und was ihr tun könnt, um solche Schwachpunkte aus dem Weg zu räumen. Lediglich an Stellen, an denen wirklich zu viel Zugverkehr herrscht, solltet ihr die Bahnhöfe entsprechend ausbauen.

Verwendet die richtigen Züge

Gerade zu Beginn eines Spiels bringen euch gemischte Züge mehr und sollten dann auch primär von euch eingesetzt werden. Später lohnt es sich dann, je nach Strecke und Anforderung gezielt auf Express- oder Frachtzüge umzusatteln.

Jeder Zug hat sein eigenes Spezialgebiet und wenn ihr sie effizient einsetzt, ist das schon einmal ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Profiten. Denkt auch daran, beim Freischalten neuer Lokomotiven alte zu ersetzen, damit sie von der erhöhten Leistungsfähigkeit profitieren und ihr Ziel zum Beispiel schneller erreichen.

Fördert den Passagierverkehr

Zwischen Städten lohnt es sich auf jeden Fall, mithilfe der passenden Gebäude mehr Passagiere für den Zugverkehr anzulocken. Das spült gerade zu Beginn eines Spiels Geld in die Kasse und ist eine gute Option, frühzeitig seinen Kontostand zu verbessern.

Verwaltet euer Personal

Auch euer Personal spielt in Railway Empire 2 eine wichtige Rolle. Achtet daher darauf, dass sie zufrieden sind, um den maximalen Bonus zu bekommen. Ihr könnt dafür zum Beispiel die folgenden Einstellungen verwenden:

Arbeitszeit: 10 Stunden

Fortbildung: 200 %

Gehälter: 100 %

Mitarbeiterwohl: 200 %

Rekrutierung: 50 %

Ignoriert nicht euer Personal.

Investiert in Betriebe

Manche Betriebe in der Spielwelt sind wichtig, weil viele Städte ihre Güter benötigen. Investiert Geld sowohl in den Betrieb, der die Rohstoffe liefert, als auch in die Industrien in den Städten, die sie verarbeiten. Das kostet zwar auch ordentlich Geld, zahlt sich dann aber langfristig aus.

Wachstum ist der Schlüssel zum Erfolg

Wer Geld verdienen möchte, muss expandieren. Das ist eine der Grundregeln in Railway Empire 2. Versucht schnell viele Städte und Betriebe miteinander zu verbinden und ihnen die benötigten Güter zu liefern. All das kostet natürlich eine Stange Geld, aber ab einem gewissen Punkt zahlt es sich aus und das Geld fließt regelmäßig auf euer Firmenkonto.

