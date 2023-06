Railway Empire 2: 8 hilfreiche Tipps für den Einstieg.

Neu in Railway Empire 2 und ihr wisst noch nicht so recht, was ihr wo oder wie bauen sollt? Zugegeben, auf den ersten Blick scheint das alles recht komplex zu sein, aber wenn man erst einmal den Dreh raus hat, kommt man ganz gut zurecht.

Wenn ihr den Vorgänger gespielt habt, habt ihr damit natürlich weniger Probleme. Falls nicht, haben wir unserem Guide für euch einige hilfreiche Tipps für den Einstieg in Railway Empire 2 zusammengetragen.

Achtet auf die Platzierung der Strecken

Wie ihr euer Streckennetzwerk in Railway Empire 2 aufbaut, ist von entscheidender Bedeutung. Das beeinflusst letztlich, wie schnell eure Waren oder Passagiere von Punkt A nach Punkt B kommen. Und angesichts dessen gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten.

Der Weg zwischen zwei Bahnhöfen sollte immer möglichst kurz sein. Ihr solltet große Umwege vermeiden und es möglichst direkt halten. Falls nötig, baut vorhandene Strecken um.

Während des Bauens wird euch auch angezeigt, wie schnell die Züge auf dem jeweiligen Streckenabschnitt fahren. Auch hier solltet ihr versuchen, das Maximum herauszuholen, indem die Strecken etwas so flach und eben wie möglich verlaufen.

Für manche Strecken beziehungsweise Wege ist nicht mehr als eine Schiene erforderlich. Bei stark frequentierten Strecken solltet ihr schon eher auf zwei Linien nebeneinander setzen. Und dabei nicht vergessen, die Fahrtrichtung festzulegen.

Brücken und Tunnel zu bauen, kostet euch eine Menge Geld. Tunnel noch mehr als Brücken. Wenn möglich, solltet ihr also versuchen, eure Strecken ohne Tunnel und Brücken zu bauen. Setzt sie nur ein, wenn es nicht anders geht.

Vergesst nicht die Wartungsgebäude

Lokomotiven laufen nicht ewig, sie brauchen von Zeit zu Zeit etwas Pflege. Baut daher Wartungsdepots an einigen Bahnhöfen (es ist nicht zwingend bei allen erforderlich) und zusätzlich Wartungsposten. Sie reduzieren die Chance auf eine Panne unterwegs, sind aber kostspielig im Betrieb. Wenn ihr sie verwendet, dann eher auf sehr langen Strecken.

Enorm wichtig sind obendrein die Versorgungstürme. Diese versorgen eure Züge unterwegs mit Öl, Wasser und Sand, die sie zum Betrieb brauchen.

Achtet auf die Industriegebäude

Eisenbahnstrecken dienen nicht nur dazu, Passagiere zwischen Städten zu befördern. Ihr werdet auch jede Menge Güter und Rohstoffe befördern. Achtet auf die lokalen Industrien sowie auf die Bedürfnisse in einer Stadt und bemüht euch darum, entsprechende Farmen oder andere Betriebe mit ihnen zu verbinden.

Wenn eine Stadt Fleisch produziert, solltet ihr sie von einer Rinderfarm aus entsprechend mit Nachschub versorgen. Achtet zugleich darauf, was die Nachbarstädte produzieren. So können sich die Städte mit unterschiedlichen Betrieben untereinander ergänzen und mit Waren versorgen.

Die Industrie spielt eine wichtige Rolle.

Behaltet die Bedürfnisse von Städten im Blick

Je größer eine Stadt wird, desto mehr Bedürfnisse haben deren Einwohner. Wenn Städte wachsen, solltet ihr regelmäßig schauen, ob ihr neue geforderte Waren oder Rohstoffe liefern könnt, um das Wachstum weiter zu fördern.

Ihr könnt auch gezielt darauf hinarbeiten, denn ihr seht, welche Bedürfnisse Städte ab einer bestimmten Größe haben.

Jede Stadt hat ihre Bedürfnisse.

Setzt gegebenenfalls Prioritäten

Wenn irgendwo dringend Waren oder Rohstoffe benötigt werden und euer Zug mehrere Sachen transportiert, könnt ihr die Priorität bestimmter Transportgüter erhöhen. Tut ihr das, werden diese zuerst in den Zug geladen.

Ihr könnt das ändern, indem ihr die entsprechende Zuglinie auswählt. Oben links seht ihr alle Stationen, die der Zug anfährt. Klickt auf eine Station und ihr könnt die Prioritäten der infrage kommenden Güter anpassen.

Trennt den Personen- und Güterverkehr

Anfangs ist es durchaus sinnvoll, auf gemischte Züge zu setzen, die sowohl Passagiere als auch Fracht transportieren. Sobald aber Städte wachsen und mehr Bedürfnisse haben, solltet ihr euch Gedanken darüber machen, es aufzusplitten.

Ihr könnt pro Stadt bis zu drei Bahnhöfe errichten, daher solltet ihr euch vielleicht auch überlegen, den Personen- und Güterverkehr auf zwei Bahnhöfe zu verteilen.

Es kann sich lohnen, Güter- und Personenverkehr zu trennen.

Versucht die Aufgaben schnell zu erledigen

In der Kampagne solltet ihr versuchen, die Aufgaben, die euch gestellt werden, so schnell wie möglich zu erfüllen. Einerseits verbessert ihr so am Ende eure Erfolgschancen und steigert eure Punktewertung.

Andererseits gibt euch das mehr Zeit, die neuen Aufgaben, die im Laufe einer Mission hinzukommen, zu erfüllen.

Wie nützlich sind Anleihen?

Anleihen sind verlockend, weil sie euch zu Beginn einer Mission oder im Verlauf eine Menge Geld auf einmal bescheren können. Achtet nur darauf, dass ihr nicht zu viele Anleihen gleichzeitig habt, da das den finanziellen Druck auf euch erhöht und euch in die Pleite führen kann. Stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr gute Einnahmen habt, bevor ihr zu viel auf Anleihen setzt.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Railway Empire 2:

Railway Empire 2: Geld verdienen - So bekommt ihr Bares mit euren Eisenbahnen