Razer veröffentlicht einen Xbox-Controller im Marvel-Design

Als bekannte Marke für Gaming-Hardware präsentiert Razer ihr Zubehör wiederholt den Fans von Disney+ Serien. Das neuste Produkt vereint dieses Mal Xbox und Marvel. Der kabellose Xbox-Controller erscheint nämlich im offiziellen Design von Captain America aus The Falcon and the Winter Soldier.

Für 179,99$ wird der modische Xbox-Controller mit einer Charging-Station geliefert - natürlich ebenfalls im Captain-America-Design. Das Ganze ist auf Xbox Series X, S und alle Xbox-One-Modelle angepasst, funktioniert aber auch am PC (Windows 10) oder am Mac mit entsprechendem Adapter. Nach Boba Fett und The Mandalorian ist dies bereits die dritte Kooperation der Xbox-Controller-Serie von Razer und Disney+.