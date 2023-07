Remnant 2: Wenn ihr euch traut diesen Ring zu opfern, erhaltet ihr eine der besten Handfeuerwaffen

Bereits früh in Remnant 2 habt ihr die Chance eine wahnsinnig gute Handfeuerwaffe zu ergattern, ohne die ich mich nicht mehr aus dem Hauptquartier traue. Ihr müsst dafür weder lange suchen noch einen schweren Boss besiegen. Nur die richtigen Entscheidungen treffen - und euch trauen ein anderes, gutes Item abzugeben.

Für diese Waffe braucht ihr nur ein wenig Mut

Bei der Waffe handelt es sich um eine kleine Armbrust, die Primärmunition nutzt und viele nützliche Fähigkeiten mitbringt. Mit fünf Schuss hat die hübsch leuchtende Waffe kein riesiges Magazin und feuert natürlich nicht so schnell, wie viele andere Gewehre, aber das benötigt sie auch gar nicht, um stark zu sein, denn die Schüsse haben es auf eine ganz andere Weise in sich.

Um das volle Potenzial der Waffe zu entfalten, nutzt ihr aber ihre Mod-Fähigkeit. Mit "Trauerrede" könnt ihr bis zu 10 Bolzen aus dem Ziel ziehen und eurer Munition hinzufügen. Auf dem Weg zurück verursachen diese noch einmal Schaden an eurem Gegner. Zusätzlich regeneriert ihr für jeden auf diese Weise zurückerhaltenen Schuss zwei Prozent eurer maximalen Gesundheit.

Hier seht ihr den Gegenstand aus der Nähe.

Somit könnt ihr viel Schaden austeilen, eure Munition aufstocken und euch gleichzeitig heilen. Besonders in Boss-Kämpfen ist die Waffe nützlich. Kleine Gegner könnt ihr teilweise mit einem einzigen Schuss töten, wenn ihr eine verwundbare Stelle trefft.

Ihr wollt wissen, wie ihr die Armbrust der Trauer erhalten könnt? Ich habe die Waffe in Yaesha, meiner ersten Welt gefunden, nachdem ich Kaeulas Schatten besiegt habe, den Boss, den ihr in den Pan-Wäldern antrefft. Dieser Gegner hinterlässt einen Ring als Loot, die Träne von Kaeula. Mit diesem Ring erhaltet ihr zwei zusätzliche Aufladungen für euer Relikt und könnt euch und andere so öfter heilen und wiederbeleben.

Später trefft ihr in Yaesha dann auf Meidre, die mit euch unter einer großen, leuchtenden Hängeweide spricht. Im Gespräch mit ihr erhaltet ihr die Option, ihr den Ring zu geben. Mutig, wie ich war, habe ich ihn ihr überlassen und gehofft, dass mich Remnant 2 dafür belohnt. Das war dann auch der Fall, denn in meinem Inventar fand ich kurz darauf die Armbrust der Trauer. Die Gesprächsoption ist nicht an eure vorigen Antworten geknüpft und taucht zweimal während der Konversation auf, falls ihr sie beim ersten Mal überlesen solltet.

Hier findet ihr Meidre in Yeasha.

Im Gegensatz zu anderen Boss-Waffen, zu der sich die Armbrust der Trauer zählt, müsst ihr diese also nicht erst bei McCabe herstellen. Ihr habt sie einfach im Inventar und könnt direkt damit loslegen, die silbernen Bolzen in eure Feinde zu rammen. Leider müsst ihr euch auf euer Glück verlassen und Yeasha als erste Welt erhalten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dafür eure erste Welt neu ausrollen, um eine zweite Chance aus diese tolle Armbrust zu erhalten.