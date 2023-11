Am 17. November erscheint die erste Erweiterung für Remnant 2 - The Awakened King. Dabei haben sich die Entwickler ein interessantes Konzept überlegt, wie sie die neuen Inhalte in den Souls-ähnlichen Shooter einbauen.

The Awakened King, wie der DLC auf Englisch heißt, bietet eine neue Story, die in die Welt von Losomn integriert wird. Sie wird euch eine etwas längere Erfahrung als in den beiden bisherigen Geschichten dieser Welt bieten - und auch etwas mehr Loot als in einem typischen Biom.

Ihr dürft euch auf neue Dungeons, Gegner mit frischen Mechaniken, Bosse, Waffen, Geheimnisse und Events freuen sowie auf einen phänomenalen Ausblick. Woher ich das weiß? Die Entwickler haben mir ein wenig Gameplay vorgespielt und ein paar Orte sowie einen Boss gezeigt.

Die Erweiterung ist also in Losomn eingebunden und kann nach dem Kauf als zufällige Welt dort erscheinen. Wer Remnant 2 bereits durchgespielt hat, kann die dritte Losomn-Welt auch einfach im Adventure-Mode heraussuchen und starten.

Zuerst konnte ich mir ein Bild von der Welt selbst machen. Gestartet ist diese kleine Session in der "Forlorn Coast" - deutsche Namen habe ich hierfür leider noch nicht. Dieses Gebiet gleicht einer verregneten Hafenstadt, mit Booten, einem Leuchtturm und einem Priester, der auf dem Marktplatz gegen die Fae wettert.

Düster, wie immer, aber dennoch weht hier ein frischer Wind.

Doch ein Gebäude sticht in diesem Gebiet besonders heraus. Es ist das Schloss, das über die Stadt ragt und den Spieler magisch anzieht. Im Schloss selbst kommen dann die schillernden Fae-Elemente zum Vorschein. Das Schloss selbst steht dort, weil der "Awakened King" erwacht ist und so wütend geworden ist, dass er das Schloss teleportiert hat. Dabei ist es in diese Stadt gekracht und der König wurde dadurch zum verrückten König - zurecht, wie ich finde.

Von der Story selbst habe ich aber nicht viel mitbekommen, ich gebe nur wieder, was mir vom Team während der kleinen Runde durch das neue Losomn so erzählt wurde. Vom Schloss aus selbst habt ihr eine wahnsinnige Sicht auf die Stadt und könnt viele Orte wiedererkennen, durch die ihr euch zuvor gekämpft habt. Im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten besitzt dieses also ein recht offenes Konzept, bei dem ihr die meisten Orte, zu denen ihr auch gehen könnt, direkt seht, wenn ihr euch umschaut.

Ganz kurz durfte ich außerdem "Bruin, Blade of the King" sehen. Ein Boss, der Fae so sehr hasst, dass er sogar im Kampf von euch ablässt, sobald diese auftauchen. Seine Mechaniken sahen im Vergleich zu anderen Bossen in Remnant 2 bisher nicht allzu spannend aus, doch ich habe ihn auch nur ein oder zwei Minuten kämpfen und damit sein volles Potenzial nicht gesehen.

Wer weiß, welche Mächte noch in den neuen Feinden schlummern. Einen guten Einblick konnte ich hier leider nicht gewinnen, aber immerhin wurde ich so auch nicht gespoilert.

Die Atmosphäre hat mich definitiv abgeholt und auf die vielen neuen Gegner bin ich sehr gespannt. Immerhin hat mich das Hauptspiel schon sehr begeistert, mit all den kreativen Ideen und Mechaniken. Ich bin da aber guter Dinge und freue mich schon wieder eine gute Ausrede zu haben in Remnant 2 einzutauchen.