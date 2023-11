Remnant 2 The Awakened King: Viel Spiel für wenig Geld

Für unter 10 Euro macht ihr mit dem DLC nichts falsch. Wer Remnant 2 liebt, wird damit viel Spaß haben.

Was könnt ihr euch so für 10 Euro kaufen? Einen Döner? Einen Skin für eurer liebstes F2P-Game? Tja, Remnant 2 legt die Latte höher und gibt euch einfach eine komplette Erweiterung für den kleinen roten Schein. Kann man bei einem solchen Preis überhaupt noch meckern?

Mehr Bloodborne-Flair

Remnant 2: The Awakened King Release: 14.11.2023

Erhältlich für: PC, Xbox Series, PS5

Getestete Version: PC

Genre: Shooter, RPG, Soulslike

Entwickler: Gunfire Games

Preis: 9,75 Euro

Seit dem 14. November gibt es eine neue Ausrede, um endlich mehr Remnant 2 zu spielen. Mit The Awakened King hat Gunfire Games Losomn ausgebaut und uns eine kalte Küstenstadt vorgesetzt, die den anderen Gebieten dieser Welt in Sachen Atmosphäre wirklich in nichts nachsteht.

Ein beinahe schwarzes Meer und steinige Häuser, die sich immer weiter auftürmen. In der Ferne seht ihr ein düsteres Schloss über der Hafenstadt emporragen. Hin und wieder regnet es, was den ganzen Ort noch trostloser erscheinen lässt. Und ihr werdet Zeuge von dunklen Ritualen sowie einem Konflikt, ausgelöst durch das Attentat am Einzig Wahren König, der nun aus seinem Schlaf erwacht und auf Rache aus ist.

Der König hat einen merkwürdigen Kopf. Kein Wunder, dreht der durch.

Etwa fünf Stunden benötigt ihr, um zum finalen Boss der neuen Geschichte zu gelangen. Diese führt den Handlungsstrang aus dem Hauptspiel zu Ende, ohne dabei zu viele cinematische Zwischensequenzen einzubauen. Es tauchen also einige bekannte NPC-Charaktere auf - aber auch viele neue Figuren laufen euch über den Weg. Vor allem viele neue Gegner.

Es wird gegen die Fae gewettert. Der Konflikt in Losomn spitzt sich zu.

Dabei war ich überrascht, wie viel härter mir die neuen, kleinen Feinde vorkamen, als die, denen ich im Hauptspiel begegnet bin. Ihr braucht euch also keine Sorgen darüber zu machen, dass es Remnant 2 im DLC etwas zu gut mit euch meint - zumindest was den Schwierigkeitsgrad angeht.

Gegenstände und Geheimnisse könnt ihr wieder jede Menge entdecken und sogar einen neuen Archetypen freischalten, den Ritualisten. Das ist zum Glück nicht allzu schwer und die Klasse hat es wirklich in sich, denn mit ihr könnt ihr eure Statuseffekte verstärken. Das ermöglicht etliche neue Builds, mit denen ihr herumexperimentieren könnt.

Optisch gefällt mir der Ritualist bisher am besten von allen Archetypen.

Was ihr für 10 Euro nicht bekommt

Obwohl der DLC euch mit neuen Gegenständen, Waffen und Feinden überhäuft, haben mir die wirklich komplexen Mechaniken und großangelegten Rätsel gefehlt. Die Gegner, auch wenn diese nicht immer leicht zu besiegen waren, sind sehr geradeheraus und benötigen vielmehr Geschick als Grips. Dennoch fühlen sie sich gut durchdacht an und besitzen trotzdem weit mehr als einen Signaturangriff, auch, wenn mir die Kreativität eines Labyrinths oder Nightweavers fehlt.

Dieser Mini-Boss in Remnant 2 The Awakened King nutzt den engen Raum, um euch mit ihrer Waffe zu durchbohren. Mehr steckt aber nicht dahinter.

Was die Erweiterung ebenfalls nicht bietet, ist eine völlig neue Welt. Es ist eine Teilwelt von Losomn, die sich wunderbar in das Spiel eingliedert und es erweitert. Es bietet aber kein neues Spielgefühl, sondern fühlt sich einfach nur nach mehr Remnant 2 an - was ja nichts Schlechtes ist, wenn man das Spiel liebt, so wie ich.

Der DLC ist entweder über den Abenteuermodus erreichbar oder kann bei einem normalen Spieldurchlauf als zufällige Losomn-Welt auftauchen.

Remnant 2: The Awakened King im Test - Fazit

So oder so, für nicht einmal 10 Euro - 9,75 Euro um genau zu sein - wird euch hier jede Menge geboten. Der Preis ist für eine Erweiterung dieser Qualität wirklich mehr als in Ordnung. Wem Remnant 2 bereits Spaß bereitet hat, dem kann ich diesen DLC nur wärmstens ans Herz legen, denn es gibt euch mehr von dem, was ihr ohnehin schon mögt. Auch das DLC-Bundle für 24,50 Euro, das neben The Awakened King noch zwei weitere Erweiterungen enthält, die im Laufe der nächsten Monate erscheinen, könnte sich für euch lohnen.

Remnant 2: The Awakened King PRO CONTRA Kostet nicht viel mehr als ein Döner

Freunde können kostenlos mitspielen

Bietet von allem mehr - Story, Gegner, Gegenstände

Spaßiger neuer Archetyp

Herausfordernde neue Feinde

Fügt sich wunderbar ins Hauptspiel ein Bietet keine völlig neue Welt

Kaum spannende Rätsel

Kämpfe etwas stumpfer als erwartet

Ihr könnt Remnant 2: The Awakened King auf Steam kaufen.