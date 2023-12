Remnant 2 im Survival-Fieber? Warum ein Roguelike-Modus möglich ist

In der Zukunft von Remnant 2 gibt es mindestens noch zwei Erweiterungen, die noch mehr Inhalte in den Titel mit seinem ohnehin schon hohen Maß an Wiederspielbarkeit bringen. David Adams, Präsident von Gunfire Games deutet jedoch auch noch etwas anderes an.

Ein neuer Modus könnte das Spiel nochmal auffrischen

In einem Interview mit Exputer geht es um die Zukunft von Remnant 2. Dazu gehört auch eine Wiedereinführung des Survival-Modes, den ihr vielleicht noch aus Remnant: From the Ashes kennt. Hierbei handelt es sich um ein Erlebnis, bei dem ihr mit einer einfachen Pistole und ein wenig Schrott startet und euch auf der Suche nach besserer Ausrüstung durch viele Horden an Gegnern schießt. Ihr könnt es euch wie ein Remnant-Roguelike vorstellen.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Modus so oder so ähnlich in Remnant 2 wiedersehen? Adams sagt: "Im Moment konzentrieren wir uns auf den zweiten DLC, an dem wir arbeiten. Das ist die 'offizielle' Antwort. Die 'inoffizielle' Antwort ist, dass wir gerne einen neuen Spielmodus erforschen würden. Vielleicht nicht genauso wie Survivor, aber etwas, das in die gleiche Kerbe schlägt."

Die Pläne für Remnant 2 seien sehr organisch und man probiere hier und dort mal etwas aus. "Das Aberration-Event im Oktober war zum Beispiel kein geplantes Update, sondern etwas, das wir ausprobiert haben und von dem wir dachten, dass es cool wäre, also haben wir es den Spielern kostenlos zur Verfügung gestellt. Die kurze Antwort lautet: Wer weiß? Wir lieben das Spiel und wollen weiterhin Dinge hinzufügen, um unseren Spielern einen Mehrwert zu bieten."

Auch über den aktuellen DLC, The Awakened King, äußert sich Adams. Die Entscheidung, keine völlig neue Welt anzubieten, sondern lediglich eines der bestehenden Gebiete auszubauen, stieß bei einigen Spielern auf Kritik.

"Wir planen, die bestehenden Welten durch DLC zu erweitern, aber das bedeutet nicht, dass das alles ist, was wir vorhaben", so Adams. Viel mehr könne er dazu nicht sagen. Viele Ideen gebe es, auch, wenn einige davon sicher erst in einem kommenden Spiel realisiert werden.

"Die eine Sache, die ich an Remnant liebe, ist, dass man durch diesen Kristall gehen und überall landen kann. Es ist wie bei OG Star Trek, wo sie in einer neuen Welt auftauchen, und es könnte alles Mögliche sein. Ich habe ein paar Ideen im Kopf, aber da sie wahrscheinlich in zukünftigen Spielen auftauchen werden, kann ich sie nicht verraten."