Royales Finale, Ranch-Geflüster und Godzilla in Serie

Kennt ihr das auch: Nach einer langen Arbeitswoche fläzt ihr euch voller Vorfreude auf die Couch, um zu entspannen und eine neue Lieblingsserie zu entdecken. Erst einmal müsst ihr dann aber entscheiden, bei welchem der vielen Streaming-Dienste, die ihr inzwischen irgendwo zwangsläufig abonnieren musstet, ihr wohl diesmal fündig werdet. Im nächsten Schritt geht’s dann an die Watchlist – doch die ist in den letzten Wochen dermaßen aufgequollen, dass ihr auch hier nicht mehr wirklich durchsteigt. Klingt vertraut? Trust me: Ihr seid nicht allein!

Umso schöner ist es, dass Netflix und Paramount+ diese Woche zwei Serienhits fortsetzen, über die es einfach keine zwei Meinungen gibt. Beim großen roten N wartet mit Staffel 6.1 der Anfang vom Ende des gefeierten Royals-Dramas „The Crown“. In der finalen Season zur britischen Königshausgeschichte steht vor allem Dianas tragischer Unfall und der Effekt im Fokus, den ihr Tod auf die Familie, ja das ganze Land hatte. Wer es noch nicht mitbekommen hat: Staffel 6.2 von The Crown startet dann mit den endgültig finalen Episoden am 14. Dezember bei Netflix. ()

Yellowstone Season 5 Trailer

Beim Streaming-Dienst von Paramount geht’s derweil zurück zur Familienranch der Duttons: Mit Staffel 5.1 – nerviger Trend, was das Release neuer Staffeln betrifft – neigt sich aber auch der Serienhit „Yellowstone“ von Showrunner und Skriptgott Taylor Sheridan dem Ende entgegen. Kurze Storytime dazu: Ursprünglich wollte Sheridan die Serie quasi endlos fortsetzen und über Sequels, Prequels und Spin-offs stetig weiter ausbauen. Doch weil er am Set wiederholt mit Hauptdarsteller Kevin Costner aneinandergeriet, ohne den die Serie schlichtweg keinen Sinn mehr hätte, zog Taylor Sheridan jetzt überraschend den Stecker. Die finalen Episoden von Staffel 5 sollen dann voraussichtlich im Frühjahr 2024 erscheinen.

Monarch: Legacy of Monsters

Die größte Überraschung der Woche, zumindest was die Qualität der Serie betrifft, wartet spätestens seit der Ankündigung bei der CCXP23 aber bei Apple TV+. Seit gut 10 Jahren arbeitet Legendary ja bekanntlich daran, ein umfangreiches Film- und Serienuniversum rund um Godzilla, King Kong und die Titanen zu entwickeln. Bisher fand das MonsterVerse allerdings nur auf der großen Leinwand statt – bis zu diesem Jahr. Nachdem Netflix schon die starke Animationsserie „Skull Island“ veröffentlichte, dürfen sich Götterechse Gojira und die anderen Kaijus nun auch in „“ kloppen.

Das Besondere: „Monarch: Legacy of Monsters“ bringt zwar Godzilla und Co zurück – so eindrucksvoll und brachial wie im Kino – schaut sich die Apple-Serie sonst aber eher wie ein packendes Drama. Thema: Wie geht die Menschheit mit der Gewissheit um, dass Monster real sind? Gerade weil die Menschen hier im Fokus stehen, muss das Skript entsprechend liefern. Und das tut es: Die Charaktere haben Tiefgang und Komplexität, die Schicksale sind packend konstruiert und die abenteuerliche Suche nach Antworten führt uns tief ins Herz der titelgebenden Organisation. Keine Sorge: Godzilla ist oft genug am Start! Allein wegen des charmanten Papa-Sohn-Duetts von Kurt Russell und Wyatt Russell dürft ihr euch „Monarch: Legacy of Monsters“ bei Apple TV+ bitte nicht entgehen lassen.

