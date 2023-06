Seltenes Sega Mega Drive Spiel für knapp 10.000 Dollar verkauft, sonst kostet es 5 bis 20 Dollar.

Kennt ihr Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs? Das Spiel erschien einst für das Sega Mega Drive und ein Exemplar wurde nun für knapp 10.000 Dollar verkauft.

Angesichts dessen, dass NTSC-Exemplare des Spiels auf eBay für fünf bis 20 Dollar den Besitzer wechseln, stellt sich hier durchaus die Frage nach dem Warum.

Was macht es so selten?

Es geht nicht etwa um eine vergoldete Cartridge oder sonst etwas in der Richtung, sondern um eine extrem seltene PAL-Version von Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs.

Eine PAL-Version war damals in Vorbereitung und wurde vom britischen Magazin CVG sogar getestet, es bekam immerhin 88 Prozent! Dennoch erschien es letztlich nie in Europa.

In letzter Minute wurde der Release abgesagt, wahrscheinlich aus lizenzrechtlichen Gründen, einige Exemplar der PAL-Version schafften es aber dennoch aus dem Warenhaus von Publisher EA.

Und exakt ein solch seltenes PAL-Exemplar wurde für rund 9.800 Dollar verkauft (via Fusion R Gamer). Ein stolzer Preis. Im Endeffekt wäre es deutlich günstiger, sich ein Sega Genesis und die US-Version zu kaufen, aber okay, jeder wie er will.

Den besonderen Wert dieser Version macht übrigens die PAL-Verpackung aus, die Cartridge sieht in den NTSC- und PAL-Versionen identisch aus und funktioniert auch auf Konsolen in beiden Regionen.

Von 13 Exemplaren der PAL-Version weiß man, dass sie existieren. Angeblich wurden damals aber 192 Stück verkauft. Wenn ihr also irgendwo eines davon findet, schaut mal, ob ihr es günstig abstauben könnt.